Měl to být luxusní ráj plný bazénů, skluzavek a hotelů, místo toho z něj zbyla mrazivá památka na zkrachovalý sen za neuvěřitelných 291 miliard korun. Čtyřicetiletému průzkumníkovi Bobovi Thissenovi z Nizozemska se podařilo dostat na místo, které je považováno za největší opuštěný krytý akvapark na světě, a jeho záběry jsou skutečně dechberoucí.
Autor: Profimedia.cz
Urbex je objevování a fotografování opuštených míst, na která lidé zapomněli a pěknou řádku let je nikdo nenavštívil.
Přesně tím se zabývá i urban explorer nebo také urbexer či prostě průzkumník Bob Thissen.
Holanďan dostal možnost prozkoumat a nafotit obrovský akvapark, který se ukrývá v nedokončeném čínském megaměstě, které investoři opustili během pandemie covidu.
Jeho videa a fotografie ukazují prázdné bazény, zanedbané skluzavky i propracované kulisy, obří sochy a atrakce s dinosauří tematikou.
Akvapark měl být součástí obřího developerského komplexu rozkládajícího se na víc než dvanácti kilometrech čtverečních.
Počítal s 23 hotely, 200 horkými prameny, několika akvaparky, zábavním parkem i cirkusem.
Dnes celý areál tiše chátrá a připomíná, jak rychle se může obří sen rozpadnout.
Jen uvnitř samotného akvaparku Bob objevil nespočet bazénů a atrakcí, včetně robotických obslužných prvků.
Přestože místo působí děsivě prázdně, urbexer ho označuje za jeden z nejsilnějších zážitků své kariéry.
„Vložili do tohoto místa tolik úsilí, nešetřilo se na žádných nákladech,“ přibližuje chátrající projekt.
„Velikost tohoto krytého akvaparku byla ohromující. Trvalo hodiny jen projít jím,“ vypráví Bob.
„Množství bazénů a skluzavek bylo neuvěřitelné. V parku jste se mohli dokonce svézt na dinosaurovi a nechat se obsluhovat roboty.“
„Projekt této velikosti je něco, co v západním světě nenajdete, takže jsem to musel vidět na vlastní oči.“
„Okamžik, kdy jsem vstoupil do akvaparku, byl bezpochyby tím nejlepším. Byl mnohem větší, než jsem si vůbec kdy dokázal představit.“
„Ukázalo se, že to bylo jedno z nejšílenějších urbex dobrodružství, jaké jsem kdy zažil,“ shrnul Bob výlet do Číny.
Tady už si nikdo nezaplave. Z největšího zábavního parku na světě je ruina za čtrnáct miliard dolarů. Mezi místními se šíří zvěsti, že do části areálu se bude opět investovat a alespoň malá část se otevře veřejnosti. Bobovi se ale nepodařilo tuto informaci potvrdit.
