Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i příběhy o tajemné řece, skřítcích a kopáčích, kteří se po měsících ve tmě báli denního světla.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Dnes přibližně padesátitisícová Siena leží ve střední části Toskánska, uprostřed rozlehlé kopcovité krajiny, v nadmořské výšce 322 metrů. Sídlo vzniklo na třech strmých kopcích, osídlených nejprve Etrusky a později Římany.
Autor: Holger Uwe Schmitt, Creative Commons
Pokud jde o výběr místa pro založení města, určitě musíme pochvalně vyzvednout, že ona vyvýšená poloha nad okolní krajinou městu vždy poskytovala výhody při obraně před nepřáteli. Ale pro obyvatele taky představovala jeden dost zásadní problém.
Autor: Profimedia.cz
Na rozdíl od mnoha jiných italských městeček a měst totiž Sienou neprotékal žádný významnější vodní tok. A tak se zajištění spolehlivého zásobování vodou stalo nezbytnou podmínkou přežití i dalšího rozvoje.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Hodí se zmínit, že obyvatelé Sieny ve středověku úporně věřili, že voda tu přeci jen přítomná je. Prý podle legend a pověstí hluboko pod městem protékala skrytá řeka, zvaná Diana. Radnice utrácela nemalé množství peněz za její hledání, avšak neúspěšně.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Marnému boji obyvatel Sieny při hledání řeky pod kopci se dokonce vysmál i slavný básník Dante Alighieri, který jej připomenul ve své Božská komedii. Pochopitelně, že lidé ze Sieny nechtěli být odkázáni jen na úsměšky a marné čekání na déšť.
Autor: Holger Uwe Schmitt, Creative Commons
A tak, aby tento svůj zásadní problém vyřešili, vybudovali jedinečný systém akvaduktů. Ne ovšem těch nadzemních, jaké známe od Římanů. Sen o té podzemní řece z pověstí naplnili tím, že vybudovali akvadukty podzemní.
Autor: Profimedia.cz
S ohledem na historickou přesnost je třeba zmínit, že první podzemní vodní kanály tu existovaly již ve 4. století, tedy v době římské. Tehdy se však omezovaly pouze na oblast Castelvecchio. Když se Siena od 11. století začala rozrůstat, vyvstala potřeba rozsáhlejšího systému rozvodu vody.
Autor: Bargagli Petrucci, Fabio, Creative Commons
Výstavba nových akvaduktů začala ve 13. století a pokračovala během následujících staletí souběžně s rozšiřováním města. Koncem 14. století již síť dosáhla téměř svého konečného rozsahu.
Autor: Profimedia.cz
Ohromujícího rozsahu. Celý ten systém podzemních tunelů a akvaduktů, zvaný Bottini, totiž na délku měří úctyhodných pětadvacet kilometrů.
Autor: Profimedia.cz
Z technického hlediska je zajímavý i tím, že vodu nebere jen tak, z jediného pramene. Zachycuje totiž dešťovou vodu, infiltrovanou skrze porézní skálu. Siena tedy „rostla“ z vody, kterou Bottini sesbíraly v širokém okolí města a přiváděly ji do městských kašen.
Autor: Holger Uwe Schmitt, Creative Commons
Systém zachycoval podzemní vodu i dešťovou vodu prosakující propustnou půdou. Na některých místech tunely protínaly i přirozené prameny, ale největší objem „průtoku“ pocházel z vody prosakující skrze horninou.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Tunely byly vyhloubeny v měkkých tufových horninách pod Sienou a jejich sklon byl pečlivě vyměřen tak, aby voda mohla proudit pouze působením gravitace. Mírný sklon chodeb zajišťoval nepřetržitý tok vody směrem do Sieny bez potřeby čerpadel či jakýchkoli mechanických zařízení.
Autor: Antonella N
Samotný původ názvu Bottini je poněkud nejistý. Jednou z pravděpodobných variant je, že má svůj kořen v latinském slůvku buctinus. Což může odkazovat na valenou klenbu, která je pro zdejší podzemní štoly charakteristická.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Na rozdíl od monumentálních římských akvaduktů, které přiváděly vodu po velkolepých obloukových konstrukcích, v Sieně fungovaly Bottini téměř výhradně pod zemí. Podél podlahy vede úzký vodní žlábek zvaný gorello, kterým voda proudila směrem k městským kašnám a vodním nádržím.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Většina chodeb podzemního systému je až překvapivě úzká. Jejich šířka se pohybuje v průměru mezi 50 a 90 centimetry a výška mezi 1,5 až 2 metry. Člověk jimi sice může procházet, ale jen se značnými obtížemi.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Bottini nejsou jen tak nějaké štoly. Přináleží k nim i systém servisních, údržbových šachet. Ty propojovaly tunely s povrchem a umožňovaly kontrolovat, opravovat a čistit celou síť. Svislé šachty zároveň zajišťovaly větrání.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Dělníci, kteří tunely razili, byli známí jako guerci (též guerchi). Znamená to slepí či šilhaví. To proto, že trávili celé měsíce v naprosté tmě podzemních chodeb, kde pracovali jen za svitu kouřících pochodní a mastných svící.
Autor: Profimedia.cz
Radní v Sieně při hloubení Bottini „zbytečně neutráceli“ za nějaký směnný provoz. Kopáče prostě nahnali dovnitř a ponechali je tam až do doby, než dokončili celý zadaný úsek. Když po dlouhé době vyšli ven na ostré toskánské slunce, světlo je tak oslepovalo.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Podmínky při výkopu i tempo se zlepšily až poté, co radní ze Sieny na toto dílo najali důlní mistry z území dnešního Německa a Polska. I tak ale byla práce v úzkých, špatně větraných chodbách hluboko pod zemí nesmírně nebezpečná. Kopáči riskovali závaly, udušení i otravy podzemními plyny.
Autor: Siena comunica
Podle místních pověstí se kopáči při práci setkávali s tajemnými podzemními bytostmi nazývanými omiccioli a fuggisoli. První z nich byly popisovány jako drobné bytosti podobné skřítkům, zatímco druhé se údajně projevovaly jako náhlé záblesky světýlek.
Autor: Jordiferrer, Creative Commons
Jak podotýkají současní historici, vysvětlení zmínek o těchto podzemních bytostech by pravděpodobně mohlo vězet ve strachu, vyčerpání, dlouhodobé izolaci v extrémních podmínkách. A dost možná také v konzumaci plesnivého chleba a vína, které byly součástí mzdy kopáčů.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Stavba Bottini představovala po všech stránkách mimořádný výkon, názornou ukázku středověkého stavitelství a technického důvtipu.
Autor: Profimedia.cz
A jak pojistit, že některé domácnosti v Sieně, připojené na tento podzemní vodovod, nebudou odebírat více vody, zatímco jiné by byly na suchu? Množství vody přidělované jednotlivým domácnostem se regulovalo pomocí malého otvoru o přesně stanovené velikosti, nazývaného dado nebo forellino.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Kdo je připojený na vodovodní síť a kolik vody odebírá a platí městu? Středověký vodoměr Bottini to měl doslova vytesané do kamene.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Městská rozvodná síť Bottini se postupně rozvinula ve složitý systém hlavních a vedlejších kanálů. V celém tom podzemním bludišti pak mají zvláštní význam dvě hlavní větve. Ta nejstarší a nejvydatnější se jmenuje Bottino Maestro di Fontebranda.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Dlouhá je přibližně 7,5 kilometru. Začíná na severu Sieny mimo městské hradby, v oblasti Fontebecci. A vede hluboko pod zemí směrem k jihu. Pokud jde o její vydatnost, přivádí do města přibližně 3,5 litru vody za sekundu, což z ní dělalo klíčovou tepnu města. Dost na zásobování koželužen a mlýnů.
Autor: Profimedia.cz
Tou druhou, novější větví, je Bottino Maestro di Fonte Gaia. Vybudována byla až kolem roku 1300. Její hlavní trasa měří kolem 15,7 kilometru. Vede v menší hloubce než Fontebranda a směřuje od severozápadních pramenů přímo do srdce Sieny.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Kvůli zajištění stabilního spádu má tunel sklon pouhé jedno promile, takže výškový rozdíl na kilometru délky činí pouhý jeden metr. Bottino Maestro di Fonte Gaia má kapacitu přibližně 2,7 litru vody za sekundu a zásobuje centrální náměstí Piazza del Campo, včetně slavné Fonte Gaia, Kašny radosti.
Autor: Jordiferrer, Creative Commons
Jinak dostat vodu na toto vyvýšené místo byl tehdy triumf středověkého inženýrství. Voda, která z kašny Fonte Gaia přetékala, pak byla systémem tzv. trabocco – a dál pak samospádem – rozváděna k napájení řady menších fontán v níže položených částech města.
Autor: Profimedia.cz
Kromě těchto hlavních větví podzemního systému akvaduktů Bottini existují i menší větve. Například Chironia, Santa Petronilla a San Prospero.
Autor: Profimedia.cz
Kromě zásobování vodou měly Bottini také strategický vojenský význam. Protože tunely sahaly daleko za městské hradby, obávaly se sienské úřady, že by jednou mohly nepříteli posloužit jako skrytá přístupová cesta do města.
Autor: LigaDue, Creative Commons
V roce 1467 proto bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno několik vnějších vstupů. Údajné spiknutí z roku 1526 mělo dokonce zahrnovat plán, jak prostřednictvím akvaduktů tajně přivést do Sieny nepřátelské vojáky.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Během obléhání města v roce 1554 se spojenecké jednotky s císařem Karlem V. údajně pokusily podzemní síť využít. Obránci proto museli přijmout opatření, která zabránila průniku nepřítele, ale zároveň zachovala zásobování města vodou.
Autor: LigaDue, Creative Commons
O několik století později, v červnu 1944, italští partyzáni zvažovali využití tunelů k osvobození Sieny okupované německými vojsky. Nakonec však od tohoto plánu upustili. Jednak se zastavila fronta a také se obávali masakru civilistů.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Město nakonec zažilo tzv. „sladké osvobození“ (Liberazione dolce), a to dne 3. července 1944. Osvobození proběhlo prakticky bez bojů, dělostřelecké palby a ničení, což v kontextu italské fronty za druhé světové války představovalo obrovskou vzácnost.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Po stovky let zůstávaly Bottini hlavním zdrojem vody pro Sienu. Teprve na počátku 20. století získalo město moderní vodovod, který přiváděl vodu z pramenů Vivo na hoře Monte Amiata.
Autor: LigaDue, Creative Commons
S postupným zaváděním vodovodních přípojek přímo do domácností začal středověký systém ztrácet svou klíčovou úlohu. Bottini však nikdy zcela nezanikly. Velká část této podzemní sítě se dochovala v pozoruhodně dobrém stavu a některé její úseky dodnes zásobují několik historických kašen.
Autor: LigaDue, Creative Commons
V současnosti mají návštěvníci při příležitostných prohlídkách s průvodcem možnost sestoupit do podzemí města a projít se některými úseky těchto starobylých chodeb. Snadné to ale není. Problémem přitom není desetieurové vstupné, ale nedostatek vydávaných vstupenek.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Vzhledem k ochraně památky a také kvůli zachování mikroklimatu v podzemí jsou prohlídky povoleny pouze pro malé skupinky, přibližně do deseti osob. Ročně se tak do podzemí i přes ohromný zájem dostane jen lehce přes tisíc návštěvníků.
Autor: LigaDue, Creative Commons
V létě se navíc „pod zem“ nesmí. Tehdy je tu průtok nejvyšší. K prohlídce se také nepřipouští osoby mladší osmi let (i když těm by se tu asi ťapalo lépe než dospělákům), a výklad se většinou omezuje jen na italštinu.
Autor: LigaDue, Creative Commons
Pokud nebudete mít s rezervací prohlídky Bottini štěstí, nezoufejte. O náhradní program se vám rádi postarají ve zdejším Museo dell’Acqua, tedy Muzeu vody. Tady vám nabídnou prohlídku virtuální i s 3D projekcí. A bez bolavých zad od chůze v předklonu.
Autor: LigaDue, Creative Commons