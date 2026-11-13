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Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes
Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i...
Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let
Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...
Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...
Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...
Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby
Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...
Jak vybrat skiareál? Praktický průvodce pro lyžaře a snowboardisty
Kam na lyže v Česku, aby si zimní dovolenou užili začátečníci i zkušení lyžaři? Při výběru skiareálu se vyplatí sledovat nejen cenu skipasu, počet kilometrů sjezdovek a vzdálenost od domova. Důležité...
Kam zmizela třináctka? Výtahy v budovách New Yorku ji nemají, není to náhoda
Pokud jste se někdy vezli ve výtahu v New Yorku, možná jste si všimli zvláštní věci – na panelu chyběla třináctka. Snad jako by takové poschodí vůbec neexistovalo. Není to náhoda. Číslo třináct je už...
Tyrolsko bez lyží i bez slovníku: Proč vás zimní Kufsteinerland nadchne
Zimní túry údolím Kaisertal, sáňkování se zastávkou na horské chatě, procházky historickým Kufsteinem nebo operní večer v malebné tyrolské obci. Region Kufsteinerland dokazuje, že zima v Alpách má...
Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes
Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Město, které pokořil císař. Gent si z ponížení udělal svou největší chloubu
Gent bývá ve stínu Bruselu a Brugg, což je možná jedna z jeho největších výhod. Není to město, které by se návštěvníkovi podbízelo, přesto nabízí středověké centrum, kanály, univerzitní život i...
Nejen Sagrada Família. Gaudí zanechal stopy i daleko za hranicemi Barcelony
Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu. Díla jednoho z nejslavnějších španělských architektů jsou však rozeseta i po dalších částech země – od Kantábrie přes...
Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby
Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...
Co všechno se vejde do zimní dovolené? Lyžování, dobrodružství i horské výhledy
Xund und Fit – zdravě a v kondici. Na zimní dovolené to ale neznamená jen sportovní výkony od rána do večera. Někdo si chce užít každou minutu na sjezdovce, jiný ocení pestrý program pro děti nebo...
Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...
Exklusivní mezonetový byt na pěší zóně v České Lípě
Jindřicha z Lipé, Česká Lípa
16 000 Kč/měsíc
Nejkrásnější chalupy v Česku: 8 designových chat, kde budete chtít strávit zimu
Zasněžená krajina za oknem, rozpálená sauna, praskající oheň a víkend, během kterého nemusíte vůbec nic. Zimní dovolená v Česku může být stejně kouzelná jako pobyt v alpském resortu, zvlášť když si...
Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let
Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...