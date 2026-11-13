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Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes

Radomír Dohnal
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Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho... Dnes přibližně padesátitisícová Siena leží ve střední části Toskánska,... Pokud jde o výběr místa pro založení města, určitě musíme pochvalně vyzvednout,... Na rozdíl od mnoha jiných italských městeček a měst totiž Sienou neprotékal... Hodí se zmínit, že obyvatelé Sieny ve středověku úporně věřili, že voda tu... Marnému boji obyvatel Sieny při hledání řeky pod kopci se dokonce vysmál i... A tak, aby tento svůj zásadní problém vyřešili, vybudovali jedinečný systém... S ohledem na historickou přesnost je třeba zmínit, že první podzemní vodní... Výstavba nových akvaduktů začala ve 13. století a pokračovala během... Ohromujícího rozsahu. Celý ten systém podzemních tunelů a akvaduktů, zvaný... Z technického hlediska je zajímavý i tím, že vodu nebere jen tak, z jediného... Systém zachycoval podzemní vodu i dešťovou vodu prosakující propustnou půdou....
Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i příběhy o tajemné řece, skřítcích a kopáčích, kteří se po měsících ve tmě báli denního světla.

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Témata: Siena, kašna, tunel, Gaia

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