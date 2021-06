VIDEO: Nový bezbariérový přístup v řecké Akropoli budí emoce

Snadnější přístup do Akropole pro invalidy nyní zajišťuje kromě betonového chodníku také výtah a několik elektrických vozíků.

„Viděla jsem lidi na invalidních vozících, kteří sem zavítali poprvé v životě a byli opravdu šťastní,“ řekla ministryně kultury Lina Mendoniová tento týden novinářům při prohlídce akropole. „A myslím, že bychom měli být částečně šťastní i my, protože rozdávat lidem radost je stejně důležité jako chránit naše památky,“ dodala Mendoniová.

Podobné nadšení nesdílí předseda Koalice radikální levice Alexis Tsipras, který minulý měsíc požadoval po řecké vládě, aby zastavila poškozování kulturního dědictví a historické hodnoty Akropole, která je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Mendoniová projekt hájí s tím, že ho schválila uznávaná Centrální archeologická komise (KAS), která má v zemi hlavní dohled na historickými památkami.

Autorem projektu je řecký architekt Manolis Korres, který provádí restaurátorské práce v Akropoli už od roku 1975. Korres tvrdí, že chtěl zůstat věrný starodávným kamenným cestám, které zde existovaly už ve starověku. Na stejném místě už navíc jeden chodník byl, Řekové ho postavili v roce 1978. Postupem času byl zničen a pro návštěvníky už byl nebezpečný.

Pod novým chodníkem je nyní umístěná syntetická membrána, která jednak chrání starobylé kameny pod ním, ale v případě potřeby umožňuje také chodník rychle odstranit.

„Jeden člověk řekne, aby to bylo udělané ze dřeva, druhý, že se to má vyrobit ze skla, další by to nechal vydláždit...To jsou dobré návrhy, ale takovou svobodu tu nemáme. Tato rampa nikdy dlážděná nebyla, byla to vždy jenom skála. Kdyby dlážděná byla, samozřejmě bychom jí vydláždili mramorem nebo jiným kamenem. Taková ale nikdy nebyla, a tak musíme zůstat věrní svým zásadám, a nesmíme vytvářet něco, co tu nikdy nebylo,“ prohlásil Korres.