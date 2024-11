Gladiátoři se vrátí do Kolosea v Římě. Jedním z nich můžete být klidně i vy

Část 1/4

Oživení staré historie

Tvrzení, že Koloseum nemá sloužit k laciné a senzační zábavě, stojí trochu na vodě. Přesně pro takové účely totiž bylo roku 80 našeho letopočtu vystavěno.

Vydat se ve stopách těch, co kráčeli na smrt. Možnost nahlédnout do tajemných zákoutí Kolosea, spojit ji s prohlídkou děsivého bestiáře. Zasednout pak u jednoho stolu s hrdiny a zatracenci, pojíst společně s nimi jejich možná poslední pokrm. A poté? Pokud se účastníte jen jako doprovod, tak zasednout do pohodlné lóže a sledovat urputná klání gladiátorů.

Anebo se do nich přímo zapojit. Ne jako sledující, ale přímý účastník. Pokud jste fanoušky historie, nenechá vás jen pouhá taková představa chladnými. Přitom to není sen, ale vážně míněná nabídka. Vše z výše uvedeného nyní v rámci reklamní kampaně na film Gladiátor II slibuje jako netradiční formu zážitku společnost Airbnb.

Pokud se budete chtít přihlásit, čeká na vás přesná replika jedné z mnoha gladiátorských zbrojí, tradiční pokrmy i ono utkání v aréně před zraky diváků, ve kterém získáte slávu, nebo padnete vyčerpaní a poražení v prach zapomnění.

Říkáte si, že taková výpravná akce s kostýmy, replikami zbraní, dobovým osvětlením a hostinou – pořádaná v zázemí nejnavštěvovanější památky celého Říma – by vás nejspíš stála hypotéku? Kdepak. Dvouhodinové a trojhodinové cykly této historii oživující senzace, které jsou naplánované na 7. a 8. května 2025, budou úplně zdarma.

Stačí se jen přihlásit a doufat, že vás v té tlačenici zájemců o gladiátorský zážitek nepřehlédnou. Počet účastníků totiž bude přísně limitovaný, antickou fantazii bude moci naplno prožít jen dvaatřicet lidí. Tedy pokud nakonec k uspořádání této akce dojde.