Tomáše baví nové výzvy a rád zkoumá vlastní potenciál. Na cestách se naučil potápět, opravovat auta, řídit letadlo, režírovat, ale hlavně o zemích „černého kontinentu“ leccos pochopil. Třeba i to, že v hlavním městě Súdánu by v době války s foťákem na ulici už nikdy v životě nevylezl.
Stalo se, že vám za těch pět let na cestě po Africe bylo do breku?
Třeba když jsem viděl zabitého nosorožce a u něj dva mrtvé strážce rezervace. A když pak zjistíte, že pytláky platí vláda v Zimbabwe za to, aby nosorožčí rohy prodávali do Číny... Peníze bere od Číny za rohy a zároveň z řady zemí z celého světa za to, aby zvířata chránila. Na člověku jim absolutně nezáleží, na zvířeti už vůbec ne.
Neustále jsme čelili rasismu: okrademe tě, protože nás štveš, že jsi bílý a máš bez práce peníze na kartičkách, protože si v Evropě žijete jako prasata v žitě.