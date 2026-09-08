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Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad

Pavla Matějů

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Tomáš Vaňourek a Joseph Dielle alias Mireček | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš, Anna Kristová,  MAFRA

Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem vystudovaný ekonom, který se víc než jen cestovatelem cítí být objevitelem.

Tomáše baví nové výzvy a rád zkoumá vlastní potenciál. Na cestách se naučil potápět, opravovat auta, řídit letadlo, režírovat, ale hlavně o zemích „černého kontinentu“ leccos pochopil. Třeba i to, že v hlavním městě Súdánu by v době války s foťákem na ulici už nikdy v životě nevylezl.

Stalo se, že vám za těch pět let na cestě po Africe bylo do breku?
Třeba když jsem viděl zabitého nosorožce a u něj dva mrtvé strážce rezervace. A když pak zjistíte, že pytláky platí vláda v Zimbabwe za to, aby nosorožčí rohy prodávali do Číny... Peníze bere od Číny za rohy a zároveň z řady zemí z celého světa za to, aby zvířata chránila. Na člověku jim absolutně nezáleží, na zvířeti už vůbec ne.

Neustále jsme čelili rasismu: okrademe tě, protože nás štveš, že jsi bílý a máš bez práce peníze na kartičkách, protože si v Evropě žijete jako prasata v žitě.

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