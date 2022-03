Z Etiopie do Keni bez legrace. Hlavně sehnat vodu, naftu a minout bandity

„Cestuješ-li za dobrodružstvím a poznáním, vystup z komfortní zóny a vydej se do neznámých končin.“ O tom je celá naše cesta napříč Afrikou. Proto jsme si do terénu vybrali čtyřkolku Nissan Patrol a vylepšili jí evropskou tvář. Asi se diví, do jakých koutů ji to ženeme. V dnešním díle společně zavítáme do Keni.