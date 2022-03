V africké kolébce lidstva mají vody a nafty málo, zato pálenky dost

Z Hareru od hyen se vydáváme přes celou zemi na západ do údolí Omo. Než sjedeme do divočiny, nocujeme v kempu v Arba Minch, pojmenovaném po 40 přírodních pramenech v okolí. A tam nás čeká překvapení – myjeme nádobí po výborné večeři a náhle slyšíme: „Ty v**e, tohohle nissana měl kámoš v dílně!“

Mysleli jsme si, že buď jsme to s místním pivem Habesha přehnali my, anebo kdosi ve tmě za námi. „Vy jste ti dobrodruzi, co se vydali na cestu napříč Afrikou, že jo? Ty jo, potkáváme se v Etiopii, a přitom bydlíte kousek ode mě. Jak je ten svět malej!“

Je to klučina z Karlových Varů a jeho kamarád je náš autoelektrikář. Hned u českého pivečka probíráme zážitky z cesty a také si pochvalujeme, že je ten podomácku upravovaný Nissan Patrol nejlepším parťákem a že může klidně trumfnout kdejaký landrover.

Panáka hned po ránu

Asfaltka už dávno zmizela a po místních cestách se dál práší za kočárem. Za Woio se mění i lidé, trochu se vysvlékli, těla jim zdobí kožené sukně, náprsníky a korálkové náhrdelníky, jsou bosí, nebo mají na nohou sandály ze starých pneumatik.

Přijíždíme do Jinka v pravou chvíli – o víkendu je tady trh. Nocujeme za městečkem vedle cesty a ráno u snídaně pozorujeme místní s vaky na hlavách, jak spěchají prodávat. Trh má dvě části. A tu zajímavější poznáváme hned na první pohled a poslech.

Není to ta, kde nacházíme produkty místních farmářů, ale i mnoho levných věcí z plastu a oblečení z charity. Ale ta, kde domorodci prodávají domácí pálenku Araki a tabák.

Dav je hodně barevný, všude fronty Hamarů, Mursiů, Tsemayů, Konsojů a dalších etnik. Všichni mají kanystry v ruce, někteří jsou hned po ránu v podroušeném stavu. Je to příležitost si je nafotit v každodenním životě a za zlomek toho, co chtějí v turistických vesnicích. Také jsme okoštovali a došli k závěru, že není nad naši slivovičku!

Tři andělé v bílé toyotě

Jsme dobrodruzi a přitahují nás malé cesty do neznáma. Při přejezdu do Turmi sjíždíme z hlavní, náš nissan se houpá v rytmu děr vymletých od dešťů. Tato část země nabízí nádherné scenérie, pahorky poseté křovisky vystupují z akáciových lesů, mezi nimiž vykukují hliněné rondavely, kolem pobíhají tradičně oblečení lidé a pase se dobytek.

Kocháme se krajinou a zjišťujeme, že jsme zabloudili. Jezdíme jen podle papírové mapy a GPS, ale mnoho cest je nezaznamenaných a hodně jich je prošlapaných jiným směrem. Ptát se Afričanů není zrovna spolehlivé, většinou vás pošlou tam, kam směřuje předek vašeho auta.

O autorech Autoři článku Andrea Kaucká a René Bauer propadli závislosti zvané cestování a lásce jménem Afrika. Pokud se chcete o jejich cestách dozvědět víc, podívejte se na jejich web divokaafrika.cz.

Blbé je, že se na palubce rozsvítilo hladové oko. Naložené auto s 2.8 litrovým turbodieslovým motorem si v písčitém terénu něco upije.

Už chytáme africké schopnosti – v dáli se zvedá prach, a to znamená, že se blíží auto. V bílé toyotě sedí andělé, dva Evropani a jeden Hamar. Vyvádějí nás na hlavní. V Dimeka chceme natankovat, ovšem nafta došla. Máme to zkusit druhý den.

Hledáme restauraci a zase míjíme bílou toyotu, ze dvorku osvěžovny na nás mávají Klement, Jerome a Tasi, zvou nás na pivko a chléb injera se zeleninou. Maso chybí, je totiž půst před Velikonocemi. Ortodoxní křesťané se postí 55 dnů a katolíci jen 40. Po večeři nás noví přátelé zvou přenocovat do jejich vesnice Dambajta.

Dešťový rituál

Všichni ze vsi nás vítají dlouhým podáním ruky a ještě delším pozdravem, který několikrát opakují: „Ahoj, jak se máš? Máš se dobře? Jak se máš? Doufám, že se máš dobře. My se máme také dobře. Vítej u nás!“

Vedou nás k ohni a usazují na kravské kůže mezi stařešiny popíjející kávu z kávových slupek. Je to pro nás čest, sedět v čele celé vesnice. Na ohni v hliněné nádobě ženy vaří další nášup kávy, nabírají ji malou dlouhou kalabasou (vydlabaná tykev) do půlek velkých kalabas. Káva je divná, ale dáváme si. Kalabasu tu využívají pro všechno: jako hrnek, talíř, naběračku, džbán, úložný box na potraviny i jako peněženku.

Oblast v době naší návštěvy zasáhla dlouhá sucha, stařešinové vyvolávají Boha dešťů, aby se smiloval a daroval jim vláhu. Modlitbu zakončují hromadným vyprsknutí kávy do vzduchu. Tak snad je bůh vyslyší.

Dorozumíváme se, jak se dá, naštěstí Klement mluví jejich řečí, tak se všechno zjednodušuje. Servíruje se večeře, ve velkých kalabasách jsou sorgamové (čirokové) šišky. Jsou strašně suché, lepí se mi všude, naštěstí dostáváme teplé mléko, aby to trochu klouzalo. Noc je nádherně teplá a ticho africké buše oživuje jen lehké cinkání zvonků na kozích krcích.

Nafta nad zlato

Z vesnice odjíždíme za svítání, Tasi musí na trh a nám to pomáhá dostat se z buše ven. Po cestě stavíme na snídani a ranní hygienu. V Etiopii nejste nikdy sami, na to je třeba si zvyknout: s lidmi vstáváte, myjete se, jíte, jdete spát, ba i na toaletu máte doprovod. Je to psychicky náročné. Přichází několik místních dětí, nevěřícně koukají na Reného, jak si čistí zuby, a pak zkoumají kartáček.

Ve městě stále není dost nafty, musíme čekat. Procházíme se po trhu, je barevnější a tradičnější než ten v Jince a alkohol se najde i tady. Později parkujeme v korytě řeky a pozorujeme denní ruch. Lidé pobíhají sem a tam. Z malinké louže, která tu zbyla po dávno vyprahlé řece, pije těhotná žena vodu, jež vypadá jako bílá káva.

Střídá se u nás několik domorodců, alespoň si je můžeme pořádně prohlédnout, dokonce děláme i byznys! Prodáváme tu spoustu zbytečných věcí, které vlečeme z Evropy, a tak máme nějaký ten birr navíc na naftu.

Ta ale není ani další den! Ovšem do Turmi přijíždí velký overland bus cestovní kanceláře a průvodce nám prodává 20 litrů. Tady v těch končinách je opravdu nafta nad zlato. A to ještě netušíme, jaké dobrodružství nás čeká cestou do Keni.