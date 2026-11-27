Celý Riquewihr působí jako kulisa vánočního filmu. Úžasná je dekorace fasád a dokonce i střech domů ozdobami i přírodními materiály, a to s vkusem Francouzům vrozeným. Doslova pohádkové jsou i zdejší speciality, například vyhlášené alsaské cukroví bredele s mandlemi, anýzem, s příchutí citrónu nebo pomerančů. Z pekáren a cukráren se line neodolatelná paleta vůní. Tato subtilní aliance másla, koření, sušeného a citrusového ovoce je typicky alsaská.
Plátky pomeranče, citrónu nebo lžíce medu se spolu s muškátovým oříškem, skořicí, anýzem a hřebíčkem dávají i do vánočního vína. My se v útulném dvoře rozhodujeme pro pomerančový punč, a to nejen kvůli neodolatelné vůni, ale také proto, že d’Orange je jediné, čemu ve francouzštině rozumíme.
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Do Alsaska za jídlem. Víno má vlastní túry a i obyčejná bageta je zážitek
O pár kroků dál nás zase vůně kokosek doslova vtáhla do útulné cukrárny. Nejlepší jsou asi ty pomerančové, ale i rumové, pistáciové a čokoládové jsou naprostou chuťovou extází. Francouzi jsou zkrátka gurmáni. Ve výlohách jsou vyrovnané paštiky, rolády a marmelády v načančaných skleničkách. A nekonečný je i výběr vín.
V Alsasku patří k Vánocům husí paštiky, vánoční koláče, perník, místní víno a ovocné kořalky. To jsou samozřejmě jen „chuťovky“ před klasickou štědrovečerní večeří nazývanou Reveillon. A nebyli by to Francouzi, kdyby jídlo odbyli.
Termíny adventních trhů v Alsasku
A tak se začíná ústřicemi s bílým vínem, pak následuje pečený krocan s kaštanovou nádivkou, drůbeží paštiky v listovém těstě s madeirským želé, grilovaný platýs nebo losos. Na závěr nechybí jak ovocný salát, tak sýrová mísa, kterou se „zavírá“ žaludek. O půlnoci pak na stůl přichází tradiční Buche de Noél ve tvaru kmene stromu plněný čokoládovým máslovým krémem.
S Vánocemi jsou spojené i další vesničky v regionu, kam můžete při návštěvě Alsaska zavítat, třeba za zdejším perníkem. Ten znali sice už staří Egypťané a Římané, ve střední Evropě se ale začal vyrábět na obchodních uzlech mezi Basilejí a Norimberkem až koncem 16. století díky transportu orientálního koření po Rýnu. Nedaleké vesničce Gertwiller, ve které se nachází i perníkové muzeum, se hrdě přezdívá hlavní město perníku.
Vesnička Meisenthal je zase proslulá jako rodiště skleněných vánočních ozdob. Po roce neúrody jablek v létě 1858 přišli zdejší skláři s nápadem zrozeným vlastně z nouze – a sice ozdobit vánoční strom skleněnými koulemi.
Tradice se postupně rozšířila po celé Francii a postupem času se křehké barevné koule doslova rozkutálely po celé Evropě – mimo jiné do Německa a Česka. Technika foukání se pak dál zdokonalila – na německé straně v Erzgebirge a na české straně v Jablonci.
Recept na skořicové bredele
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