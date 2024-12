Advent na svatojakubské cestě. Dojet se dá až na „konec světa“

Tohle je konec. Dál už to nejde. Poslední místo, kam se dá dojít pěšky. Skála tady padá do oceánu. Mys Fisterra má i ve svém názvu zašifrovaný konec známého světa – konec země (finis terrae). Tady, pár kroků od majáku stojí milník se symbolem svatojakubské mušle a s údajem „KM 0.000“.

Ve středověku lidé věřili, že kamenitá výspa vybíhající do Atlantiku je koncem známého románského světa: nejzápadnějším bodem, kam se dá po zemi doputovat. A poněkud překvapivě pár kilometrů od rybářského městečka končí jedna z větví poutních cesty svatého Jakuba. Tady se nechodí do Santiaga, ale sem se přichází zakončit putování ze Santiaga. I pár dní před Vánoci je na mysu i v ulicích přístavu možné potkat osamělé poutníky s batohy, botami, co prošly blátem a moderními trekkovými hůlkami či poutnickými holemi, pokud dávají přednost tradici.

Lugo, město v Galicii provozuje městské stání pro obytné vozy, kde je možné udělat veškerý servis, na snímku doplňujeme vodu

Doputovat sem mohou i poutníci na čtyřech kolech. Pro cestovatele obytným autem je tu vyhrazená plocha nabízející nevšední výhledy, oficiálně jde o parkoviště (souřadnice: 42.8866139N, 9.2719733W ). Rozhládá se totiž na šíji výběžku. Na jedné straně je výhled na zdánlivou nekonečnost Atlantiku, na druhé straně přes záliv obsypaný městečky, vesnicemi a dlouhými plážemi se tyčí galicijské kopce – temné, zalesněné. Vychutnat si tu můžete východ slunce, kdy první téměř rudé paprsky nejprve rozsvítí vrchol kopce Monte do Facho, aby pak rozstříbřily hladinu moře, ale také jeho západ do vln tam někde, kde středověcí poutníci viděli konec světa a kde dnes tmavé body na horizontu prozrazují obří kontejnerové lodě a tankery. Tam někde daleko za horizontem tušíme břehy Ameriky…

Přímo nad mysem se tyčí stavba majáku, kterou připravil Felix Uhagón. Od hladiny moře dělí maják 138 metrů. Mys je oblíbeným výletním cílem. Návštěvníkům slouží i hotel s restaurací.

Klouzačka před katedrálou

Španělé děti milují. Parádní dětské hřiště najdete v každém městečku. Ale že postaví malý zábavní dětský park s vánoční tématikou přímo na hlavním náměstí v Santiagu de Compostela, to je poněkud nečekané. A rozhodně nešetřili: celé to vypadá jako shluk pahorků, protkaných jeskyněmi. Z příkrých strání se dá kouzat po zadku po umělé trávě s dojezdem v pískovišti. „Kopečky“ jsou osázeny živými stromy a keři.

Dodávkou s dětmi S „garsonkou na kolech" cestujeme už od roku 2010, kdy jsme vyrazili na expedici do východního Turecka. Když se nám narodil první potomek, nechtěli jsme nezávislé cestování na čtyřech kolech opustit, naopak jsme začali plánovat několikaměsíční cestu po Evropě. Tu jsme absolvovali v roce 2021 vozem Weinsberg CaraBus 630 ME, kterým cestujeme dodnes. Jedná se obytnou vestavbou do dodávky Fiat Ducato. Motor má výkon 160 koní, uvnitř mohou cestovat čtyři lidé. Proti sériovému provedení jsme přidali na střechu solární panel a k němu měnič napětí se zdvojenou nástavbovou baterii. Po narození 2 potomka jsme „přistavěli patro", tedy nechali na dodávku osadit zvedací střechu se spaním. Od poloviny listopadu 2024 jsme na čtyřměsíční cestě po Francii, Španělsku a Portugalsku.

Uprostřed nechybí obří vánoční strom. Ohromné ploše tak dominuje průčelí katedrály, barokně dramatické, s dvěma věžemi. Vlevo uzavírá Praza do Obradoiro renesanční palác s jednoduchou až přísnou fasádou, který pamatuje „říší, nad níž Slunce nezapadalo“ katolických králů a Karla V. (o stavbě bylo rozhodnuto v roce 1492, tedy v době objevení Ameriky. Dnes areál slouží jako luxusní hotel Hospital de los Reyes Católicos) a nad celou tou kamennou nádherou se nese smích dětí válejících sudy mezi dřevěnými králíky, medvědy a soby.

Chodí sem místní, kteří přivádí děti se školními brašnami i těch pár turistů, kteří do města zavítali v posledním měsíci roku. V podvečer se ulice zaplní s končící siestou a když se kolem šesté setmí, přijde zázrak: nejen na Praza do Obradoiro s rozsvítí tisíce zářoviček adventního osvětlení.

Santiago de Compostela je vysněný cíl poutníků na svatojakubském „camino“. A je jedno, jestli zvolili cestu přes Pyreneje, z Kastilie či od jihu z Portugalska. Uprostřed prosince jsou ulice překvapivě a příjemně poloprázdné. V poledním slunci, kdy se na zahrádkách před bary popíjí malé sklenice piva či sklenka vína, je v ulicích slyšet pouze španělština. Jen pár poutníků s batohy, jejichž výraz ve tváři bývá pokojný a vyrovnaný, naznačuje, jak živo tady musí být v sezóně. Ostatně ubytování pro poutníky a také samoobslužné prádelny jsou v širším centru města hojně rozšířené.

Hradby Luga

Jméno galicijského města Lugo nepatří mezi povinné znalosti v zeměpise Španělska. Ale nezastavit zde by byla škoda. Už jen kvůli unikátním hradbám, které pamatují Římany. Obkružují celé centrum a dochovaly se do dnešních dob prakticky neporušené. Opevnění zesílené baštami je průchozí po celé délce. Místní je používají jako promenádu, místo pro rychlou chůzi (španělská specialita, které se místní náruživě oddávají) či běh. Pro návštěvníka s lehce voyerskými sklony nabízí promenáda na hradbách možnost nahlédnout do dvorků starého města i do moderních bytů v domech, které historického jádro obkružují. Část starého města – sevorozápadně od barokní brány Porta de Santiago za muzeem A Domus de Mitreo je vybouraná, zarostlá a čeká na znovuoživení.

Lugo, město v Galicii založené Římany je pod ochranou UNESCO má celé historické jádro obrkoužené hradbami

Lugo je na seznamu UNESCO nejen kvůli hradbám. Když Římané dobývali tuto část Iberského poloostrova, zřídili na kopci nad řekou vojenský tábor, ten se později změnil v město. Po římské civilizaci zde zůstalo mnoho památek. Zdejší Museo Provincial de Lugo je vyhlášené. Srdce města ve středověku bilo kolem Plaza do Campo, kde jsou domy s kamenými fasádami natěsnanými na sebe.