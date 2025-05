Chcete při plavání pohlédnout do zubaté tlamy krokodýla? Pak se musíte vydat do australského Darwinu. Výhled z proskleného tubusu, ponořeného do nádrže s dravým plazem, je hitem Crocosaurus Cove. Mezi adrenalinovými atrakcemi najdete ještě větší extrémy.