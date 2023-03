Cestu do Ruska umíme zařídit, k Chersonu určitě ne, říká šéf cestovky

„Zájem o exotické destinace od devadesátých let výrazně stoupá. Výjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy přišel covid. Ale když si vzpomenu na své začátky v roce 1994, tak tehdy mohla být průměrná mzda kolem sedmi tisíc korun a dolar byl na úrovni 35 nebo 40 korun. Takže Čech za svou mzdu směnil nějakých 200 dolarů,“ vzpomíná Tomáš Cikán.

Jsme schopni vás do Ruska dostat

„Teď je průměrná mzda kolem 40 tisíc a dolar se prodává za 22 korun. Takže teď vymění průměrný Čech za svou mzdu 1 800 dolarů, tedy devětkrát více. A tím si vysvětluji nárůst počtu klientů a počtu zájezdů,“ vysvětluje viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

„Ale v současnosti do toho vstupuje řada proměnných. Sice je silnější koruna, ale byla tu energetická krize nebo válka na Ukrajině. A například v Číně stále přetrvávají covidové restrikce,“ pokračuje majitel cestovky s tím, že proto nemá příliš dobrou zprávu pro zákazníky.

„Rozhodně se tedy nezlevňuje, ba právě naopak, mírně se zdražuje,“ potvrzuje Cikán. Podle něj se po loňské invazi Ruska na Ukrajinu zhroutil ruský turismus. „Pořádali jsme třeba každoročně plavby největším jaderným atomovým ledoborcem z Murmansku na severní pól za 800 tisíc korun. Ještě loni jsme měli prodáno 18 cest. Dělali jsme Bajkalskou magistrálu, vlakové zájezdy do Moskvy, Petrohradu. A to se zcela zastavilo.“

Cikánova společnost Eso travel tak ve svých katalozích oficiálně cesty do Ruska nenabízí. „Ale musím říct, že máme množinu 25 tisíc stálých klientů, kteří jsou v naší databázi, s nimiž pracujeme individuálně. Zrovna minulý týden se na nás obrátila skupinka turistů, kteří se vrátili z Japonska. Byli nesmírně spokojení a chtěli by se v létě podívat do Moskvy a Petrohradu. A říkám otevřeně, že to samozřejmě zařídit lze.“

V Rusku turismus funguje dál

„Je známo, že mezi Evropou a Ruskem v tuto chvíli nefungují žádné přímé lety s výjimkou Srbska. Ale o to více se znásobil počet letů z Istanbulu do Moskvy a Petrohradu. Tam dnes probíhá třikrát více letů než před válkou. Totéž platí pro katarské aerolinie Emirates,“ vysvětluje majitel Eso travel.

„Důležité je, že v Rusku všechno funguje. Je to skutečně pravda, turistická centra pokračují, a proto neevropské letecké společnosti dokonce znásobily své kapacity. Takže pokud se mě ptáte, zda se dá do Ruska dostat, odpovídám: ano, dá. Avšak my tuto možnost aktivně nepropagujeme,“ konstatuje Tomáš Cikán.

Podle něj některé švýcarské nebo německé cestovní kanceláře dokonce nabízejí takzvanou „válečnou turistiku“, tedy návštěvu míst, kde probíhá či probíhal válečný konflikt. „Slyšel jsem například o poptávce do Chersonské oblasti. Ale toto my nenabízíme. To už je za hranou a nemyslím si, že by to vůbec někdo v Česku nabízel.“

Útlum turismu kvůli válce na Ukrajině naopak neplatí pro další bývalé státy Sovětského svazu. Hitem letošní zimy byla například Gruzie. Pořádají se také cesty na střední východ, například do Kazachstánu nebo Uzbekistánu. „Ale to jsou země, které nejsou na vrcholu poptávky zájezdů do exotiky. Ale standardně se nabízejí a svoji klientelu mají.“

V KLDR za vámi stojí „Kimové“

Z dalších exotických zájezdů, které Eso travel chystá, jsou například populární cesty do KLDR. „Náš první zájezd do KLDR se uskutečnil již v roce 1999, dokonce v roce 2002 z našeho zájezdu vznikl celovečerní film „Vítejte v KLDR“. Je to země, která se dá organizovaně navštívit. Je to však určeno pro velice malé množství mentálně vyspělých turistů.“

„Mentálně vyspělí turisté jsou ti, kteří se dokážou oprostit od ideologie,“ vysvětluje Tomáš Cikán s tím, že je třeba být připravený na státní dohled. „Vzpomínám si, že na začátku jsme uskutečnili cestu pro 19 turistů a na ně připadlo 19 pomyslných Kimů. Každý měl jako doprovod svého agenta. Dnes už se situace změnila, ale pořád jsme pod drobnohledem represivních státních orgánů.“

Tomáš Cikán v tomto ohledu upozornil na jednu podstatnou skutečnost. Ve významné části exotických destinací, na které se jeho cestovka zaměřuje, nefunguje stát na demokratických principech tak, jak jsme zvyklí z Česka nebo obecně ze západní Evropy. Podle něj je proto bezpečnější organizovat tyto cesty s renomovanými cestovními agenturami, a ne na vlastní pěst. Individuální turistika je podle něj v tomto případě velmi riziková.

Už nejsme chudými příbuznými

Od sametové revoluce se také zásadně proměnil průměrný český turista. Už dávno neplatí, že jsou Češi „chudými příbuznými“, kteří si na zájezdy berou vlastní potraviny a bydlí v nejlevnějších hotelech. Naopak. Český turista si rád „dopřává“, je mnohem náročnější a požaduje kvalitní služby.

Tím pádem se rozšiřuje nabídka exotických destinací. Standardem, který Eso travel nabízí, jsou dnes například cesty kolem světa, návštěva Velikonočního ostrova, Afrika, Latinská Amerika nebo luxusní asijské destinace. Oblíbené jsou také polární výpravy, severní pól a v nabídce je třeba i Antarktida.

Majitel společnosti Eso travel si dokonce vyzkoušel výpravu k jižnímu pólu. „Tam je to limitováno počtem osob a samozřejmě i cenou. Tento zájezd, když to všechno přepočítám, vychází na tři miliony korun na osobu. A je to něco tak neskutečně exkluzivního, že čekáte až pět let na povolení.“

Jak vypadala jeho cesta na jižní pól? Co všechno lze vidět na cestě kolem světa? A jaké jsou další exotické hity letošního roku? I o tom hovořil majitel cestovní kanceláře Eso travel v Rozstřelu.