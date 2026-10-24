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Kyslík měli, ale odmítli pomoct. V zóně smrti platí jiné zákony, říká horolezkyně

Anna Bortlová
  16:00

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„Co se týče samotné přípravy, tu nezahajujeme s vařečkou, ale s lopatou a cepínem. Je potřeba nakopat a v pytli do stanu dotáhnout čistý sníh nebo led na vaření. Pak ho několik hodin zmrzlýma rukama rozpouštíme. Vodu vaříme shrbení v předsíňce stanu,“ říká horolezkyně Miroslava Jirková. | foto: Michal Fanta

Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá forma terapie, když se dozvíte, že u zmrzlého Korejce máte odbočit. Opravdu tam seděl,“ vzpomíná.

Zúčastnila jste se několika výprav na osmitisícovky, ale na jejich vrcholy jste se nikdy nedostala.
Pár osmitisícových expedic za sebou mám, ale neptejte se kolik, nejsem zrovna statistický typ. I nejvyšší dosaženou výšku můžu jenom odhadovat, protože nemám výškoměr ani hodinky. Myslím, že nejvýš jsem byla asi 7 600 až 7 700 metrů nad mořem. Opakovaně jsem se pohybovala na svazích Manaslu, a pak tu byly výlety na Čho Oyu a Broad Peak.

Je pro vás tedy cílem spíš samotná cesta?
S cíli to mám stejně jako s hodinkami. Prostě mě jen baví být v horách a na vlastní kůži vnímat přítomnost a sílu živlů. Nutí vás to dát si trochu do těla, srovnat si věci v hlavě a umět si poradit. Naučí vás to pokoře a odmění nádherou, kterou byste doma u televize nikdy nezažili.

V Čechách mi chybí všechny ty úsměvy, které kolem sebe Nepálci pořád samovolně rozhazují. Vagon pražského metra nerozesmějete, s autobusem
Nepálců to není těžké.

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