Zúčastnila jste se několika výprav na osmitisícovky, ale na jejich vrcholy jste se nikdy nedostala.
Pár osmitisícových expedic za sebou mám, ale neptejte se kolik, nejsem zrovna statistický typ. I nejvyšší dosaženou výšku můžu jenom odhadovat, protože nemám výškoměr ani hodinky. Myslím, že nejvýš jsem byla asi 7 600 až 7 700 metrů nad mořem. Opakovaně jsem se pohybovala na svazích Manaslu, a pak tu byly výlety na Čho Oyu a Broad Peak.
Je pro vás tedy cílem spíš samotná cesta?
S cíli to mám stejně jako s hodinkami. Prostě mě jen baví být v horách a na vlastní kůži vnímat přítomnost a sílu živlů. Nutí vás to dát si trochu do těla, srovnat si věci v hlavě a umět si poradit. Naučí vás to pokoře a odmění nádherou, kterou byste doma u televize nikdy nezažili.
V Čechách mi chybí všechny ty úsměvy, které kolem sebe Nepálci pořád samovolně rozhazují. Vagon pražského metra nerozesmějete, s autobusem
Nepálců to není těžké.