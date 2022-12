Na sever Egypta mimo turisty. Jak tančit v provozu a pochopit pravidla chaosu

Devadesát procent Čechů míří na jih k Rudému moři, odskočí si do Údolí králů na břehu Nilu, pár procent navštíví Káhiru a Sinajský poloostrov, ale na egyptský sever se dostane málokdo. Situace se změnila letos, kdy cestovní kancelář Čedok začala létat na vojenské letiště ve městě Marsa Matruh a nabízet pobyty u Středozemního moře i zájezdy do vzdálených koutů Egypta, jako třeba do mýty opředené oázy Síwa, do hektické Alexandrie nebo na slavná bojiště druhé světové války u El Alameinu.

V severním Egyptě je složité si vypůjčit vůz. Půjčení je ale zbytečné, vždyť každý taxikář se rád změní ve vašeho osobního řidiče za 500 korun na den.