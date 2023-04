Nová Guinea je životní láska. Nikdy nevíte, jak to dopadne, říká Ruda Švaříček

Kolikrát jste už byl na Nové Guineji?

Výpravy jdou do desítek, ale nikdy jsem neměl potřebu to počítat. Od roku 1995 do roku 2002 každoročně, často i několikrát za rok. Zlezli jsme na Guineji všechny zásadní nejvyšší hory a poznali nejzajímavější etnika, mnohá opravdu unikátní. Jde o poslední divočinu planety. Mám rád hory, miluji zajímavé lidi a netradiční etnika. Tady se vše krásně propojuje. Jde o ideální kombinaci unikátních hor a unikátních lidí. Tak silné propojení není nikde na světě.

Žraločí muži dokážou zvláštním troubením mušlí přivolat žraloky a pak je obratně zachytit do ratanových smyček.