Pozor na předvolební manipulativní techniky, varuje lektorka informační gramotnosti

Veronika Batelková se postupně začala věnovat tomu, jak média ovlivňují každodenní životy lidí, a přidala se do studentského spolku Zvol si info, který dnes patří mezi nejvýraznější vzdělávací organizace v oblasti mediální a informační gramotnosti v Česku. | foto: Archiv Veroniky Batelkové

Autor:
  13:00
„Volby miluji. Mám i takovou tradici, že vždy přijedu za rodiči a jdeme volit společně. Potom odpočítávám čas do konce hlasování, sleduji televizi, poslouchám experty a čekám na výsledky,“ vyznává se Veronika Batelková, lektorka mediální a informační gramotnosti. Vede organizaci Zvol si info, která tato témata popularizuje.

S blížícími se volbami pozoruje stírání rozdílů mezi jednotlivými stranami. „Jejich programy jsou velmi obecné a více se soustředí na útoky,“ vnímá.

Blíží se volby, na co by si lidé měli v tom předvolebním boji dát pozor?
Jsou to podobné věci jako před každými volbami, tedy strašení, vyvolávání emocí. Když se cílí na silné emoce, měli bychom zbystřit. Potom je to falešné dilema my versus oni, že existují jen dvě strany a člověk si může vybrat jen čistě dobro, nebo zlo. A pak nějaké polopravdy nebo jednoduchá řešení složitých problémů. To jsou nejčastější manipulativní techniky, které vidím i letos před volbami. A potom rozlišování mezi tím, co je ověřitelný fakt a co je názor.

Volební kalkulačky jsou skoro k ničemu, protože všechny strany mají skoro stejný program. Říkají, že chtějí věci pro lidi, ale moc to nespecifikují, aby pak nešlo říct, že něco porušily. Tohle většinou dělaly populistické strany.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

