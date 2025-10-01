S blížícími se volbami pozoruje stírání rozdílů mezi jednotlivými stranami. „Jejich programy jsou velmi obecné a více se soustředí na útoky,“ vnímá.
Blíží se volby, na co by si lidé měli v tom předvolebním boji dát pozor?
Jsou to podobné věci jako před každými volbami, tedy strašení, vyvolávání emocí. Když se cílí na silné emoce, měli bychom zbystřit. Potom je to falešné dilema my versus oni, že existují jen dvě strany a člověk si může vybrat jen čistě dobro, nebo zlo. A pak nějaké polopravdy nebo jednoduchá řešení složitých problémů. To jsou nejčastější manipulativní techniky, které vidím i letos před volbami. A potom rozlišování mezi tím, co je ověřitelný fakt a co je názor.
Volební kalkulačky jsou skoro k ničemu, protože všechny strany mají skoro stejný program. Říkají, že chtějí věci pro lidi, ale moc to nespecifikují, aby pak nešlo říct, že něco porušily. Tohle většinou dělaly populistické strany.