Zdravému člověku to může přijít jako banální problém, ale lidé s koktavostí trpí prakticky ve všech každodenních situacích. Až do svých 38 let to zažívala i dnes čtyřicetiletá Zuzana Šimonová z Českých Budějovic. Sama říká, že byla nespolečenská. Koktající lidi považuje za neviditelné, protože nemluví, usmívají se a omezují se na jednoslovné odpovědi.
Ačkoli pracuje v laboratoři jako molekulární bioložka, její hendikep ji ovlivnil také v profesní dráze, a to ať už při volbě vysoké školy, nebo na pracovišti, kde se bála i sebemenší interakce. „Každá otázka byla risk. Nechci to říkat za všechny plošně, ale člověk je v tu chvíli opravdu hodně velký zbabělec. Alespoň já to tak měla,“ přibližuje.
V tanečních jsem se svému partnerovi představila jako Jitka. Byla to pro mě tak stresující situace, cítila jsem, že svoje jméno v té chvíli neřeknu.