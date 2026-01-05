Ve škole se nikdy nepřihlásila. Koktavost odstranila v dospělosti drsnou metodou

Zdravému člověku to může přijít jako banální problém, ale lidé s koktavostí trpí prakticky ve všech každodenních situacích. Až do svých 38 let to zažívala dnes 40letá Zuzana Šimonová z Českých Budějovic. Sama říká, že byla nespolečenská. | foto: Petr Lundák, MF DNES

  14:00
Zuzana Šimonová od narození bojovala se zadrháváním. Pomohla jí až metoda, při které se znovu učila mluvit. Upozorňuje, že jí přišla drastická a vyžadovala velkou životní změnu. „Když jsem třeba šla s dětmi k doktorce, musely za mě samy doříkávat, že mají kašel. To byl impuls, abych sebrala odvahu a přihlásila se,“ vzpomíná.

Zdravému člověku to může přijít jako banální problém, ale lidé s koktavostí trpí prakticky ve všech každodenních situacích. Až do svých 38 let to zažívala i dnes čtyřicetiletá Zuzana Šimonová z Českých Budějovic. Sama říká, že byla nespolečenská. Koktající lidi považuje za neviditelné, protože nemluví, usmívají se a omezují se na jednoslovné odpovědi.

Ačkoli pracuje v laboratoři jako molekulární bioložka, její hendikep ji ovlivnil také v profesní dráze, a to ať už při volbě vysoké školy, nebo na pracovišti, kde se bála i sebemenší interakce. „Každá otázka byla risk. Nechci to říkat za všechny plošně, ale člověk je v tu chvíli opravdu hodně velký zbabělec. Alespoň já to tak měla,“ přibližuje.

V tanečních jsem se svému partnerovi představila jako Jitka. Byla to pro mě tak stresující situace, cítila jsem, že svoje jméno v té chvíli neřeknu.

Ve škole se nikdy nepřihlásila. Koktavost odstranila v dospělosti drsnou metodou

