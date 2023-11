Zubní pohotovost v Českých Budějovicích bude od ledna na nové adrese

„Bude fungovat 365 dní v roce. Ve všední den od 16 do 22 hodin, o víkendu a státních svátcích od 8 do 20 hodin. Je určená všem Jihočechům, kteří nemají po ordinační době zubní ordinace možnost akutního ošetření,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

„V komfortním prostředí bude lékař a sestra, ale také recepce s personálem, který urychlí prostup celou službou. Nechybí moderní technické vybavení. Pacient se do ordinace dostane již administrativně připravený a lékař se může věnovat již čistě ošetření,“ vysvětlil dále hejtman.

V budově, kde sídlí i Česká spořitelna, budou akutní případy pacientů řešit v horním patře. Provozovatel, společnost Zubní pohotovost s.r.o., vzešla z výběrového řízení. Metropolitní pohotovostní služby jsou podle Kuby trend, který prosazuje i stomatologická komora v krajských městech.

„Chápu, že se pro někoho nutnost dojet do Budějovic může jevit jako problém. Ale vzhledem k tomu, že se nejedná o život ohrožující stavy, které nevznikají z minuty na minutu a nepotřebujeme je řešit denně, tak je tohle provozně i ekonomicky nejracionálnější řešení, jak zajistit co nejlepší péči,“ konstatoval.

Potíže ve Vimperku i Písku

I nadále platí, že Jihočeský kraj trápí velký nedostatek zubařů. Hejtmanství se je snaží lákat pomocí dotačního programu a přidávají se i města, například s nabídkou ordinačních prostor či bydlení.

Stomatologa se tak podařilo nalákat do Kaplice na Českokrumlovsku, kde slouží od září. A brzy přijde nová zubařka i do Milevska na Písecku, kde nahradí odcházející kolegyni. U ní je zaregistrovaných přibližně dva tisíce pacientů. Nová lékařka letos v létě složila státní závěrečné zkoušky a nastoupit by měla od začátku příštího roku. Za splnění všech podmínek získá z programu motivační bonus 600 tisíc korun a dalších 900 tisíc na náklady spojené s bydlením.

Příští rok by měla otevřít díky příspěvku ordinaci také zubařka v Jindřichově Hradci. Naopak před nedávnem ukončil praxi lékař ve Vimperku na Prachaticku a brzy tam skončí další, což působí místním obrovské problémy, a marně shánějí náhradu například ve Strakonicích, Prachaticích či Volyni. Město je připravené nabídnout případnému zájemci ordinaci a byt a zapojit by se měl i kraj s motivačním programem.

O dotačním programu pro zubaře uvažují také v Písku. S návrhem vyčlenit na podporu stomatologů 12 milionů přišla opoziční strana Hlas Písku. Návrh však zastupitelům přišel příliš nákladný a neprošel.

„Teď s kolegy jednáme a na příštím zastupitelstvu mají předložit umírněnější návrh, který už nejspíš podpoříme. Celkově se mi ale myšlenka, že se budou města o zubaře a jiné lékaře přetahovat stylem, kdo dá víc, vůbec nezamlouvá,“ sdělil písecký starosta Michal Čapek (ANO).

Přiblížil pak, že projednávané řešení by mohlo přijít s možností vyčlenit na podporu lékařů až šest milionů. „Myšlenka dotace se nám ale nelíbí, raději bychom šli cestou bezúročné půjčky,“ doplnil.