Papež požehnal základnímu kameni kaple na Českokrumlovsku, zajímal ho její příběh

Papež Lev XIV. osobně požehnal základnímu kameni pro stavbu kaple v Zubčicích. Kámen do Vatikánu přivezl František Talíř, který z obce na Krumlovsku pochází. | foto: archiv Františka Talíře

Lev XIV. požehnal základnímu kameni ve středu při své první oficiální generální audienci pro věřící.

„Bylo to pro nás velké překvapení. Když se zdravotní stav papeže Františka zhoršil a od audiencí ustoupil, mysleli jsme, že na naši žádost se možná už nikdy nedostane, nebo to bude za dlouhou dobu. Ale Lev XIV. všechny žádosti, které už František nestihl, chtěl co nejdříve vyřídit,“ uvedl František Talíř, jenž se tak stal jedním z prvních Čechů, který mohl s novým papežem promluvit.

Potěšilo ho, že nešlo jen o zdvořilostní a formální rozhovor. „Bylo to velmi příjemné. Papež mi říkal, že měl být před pár dny v Praze, ale že se po jeho jmenování vše změnilo. Vyprávěl, že má v Česku hodně přátel, bylo vidět, že má k naší republice blízko. Působil lidsky a naprosto přirozeně, zajímal se i o příběh kaple, kterou v Zubčicích připravujeme,“ uvedl Talíř. Dodal, že spolu mluvili anglicky i italsky.

Jde o první základní kámen kaple či kostela v Česku, jemuž požehnal ve své funkci nový papež Lev XIV. Kaple v Zubčicích bude zasvěcena sv. Jakubovi, patronovi poutníků.

„Sám jsem pravidelným poutníkem. A každá podobná kaplička je pro mě symbolem toho, že jsme všichni poutníci životem na cestě za Bohem. Za svatým Jakubem chodí každoročně statisíce poutníků do jednoho z největších poutních míst světa, Santiaga de Compostela,“ uvedl Talíř.

V kapli by se podle něj příležitostně sloužily i mše svaté. Projekt zatím financuje především Talíř s rodinou. Nyní na projekt s odhadovanými náklady 1,2 milionu korun vypsali veřejnou sbírku. Dřevostavba bude mít rozměry 4 krát 4 metry s výškou 7,8 metru.

„Pro kapli jsme s rodiči vytipovali krásné místo. Jedná se o kus starého ovocného sadu, který patří naší rodině, a chceme jej věnovat pro tento účel. Cílem je vytvořit místo, kde se mohou lidé v tichosti pomodlit nebo jenom zastavit a přemýšlet nad svým životem. Měl by to být prostor pro setkání s Bohem, který mohou využívat lidé místní, přespolní i poutníci,“ uvedl.

V Zubčicích, odkud Talíř pochází, zatím není žádná kaple, ani kostel. Kaple by mohla být hotova a otevřená v příštím roce.

Setkání na okraj středeční generální audience, na které bývají stovky věřících, se podle vatikánských médií zúčastnil i ministr životního prostření Petr Hladík (KDU-ČSL), který byl i na pohřbu papeže Františka na konci dubna. První kontakt nového papeže s představitelem české vlády se stal v neděli po inaugurační mši, kdy se papež krátce zdravil se zahraničními delegacemi, v té české byl i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).