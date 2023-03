Zubařů na jihu Čech je stále málo, města jim marně nabízejí peníze i byty

Čekárna v písecké ordinaci Marie Hrbkové je plná a na zubařském křesle se střídá jeden pacient za druhým. Lékařka je už osm let v důchodovém věku a nyní se rozhodla svou praxi definitivně ukončit. Lidé tak využívají poslední šance na vyšetření. Městu se navíc dlouhodobě nedaří najít náhradu, a místní tak nemají ke komu přejít.

Podobně to vypadá i v jiných jihočeských městech. Ta se snaží mladé zubaře nalákat všemožnými způsoby. Nabízejí jim byty, příspěvky na zařízení ordinace či dotace od kraje. O práci v malých městech ale stomatologové nestojí, zůstávají v místech studia nebo jdou do velkých sídel, kde není o pacienty nouze.

„Nového zubaře už hledáme opravdu dlouho. Doktor Pudík zde ordinuje třicet let a odchod do důchodu kvůli zdejším lidem několikrát odložit. Na konci dubna ale skončí a my stále nemáme náhradu,“ postěžoval si protivínský starosta Jaromír Hlaváč.

Dodal také, že město má pro případné zájemce městský byt i prostory pro ordinaci. Spolupracuje rovněž s Jihočeským krajem, který nabízí zubařům i jiným lékařům, kteří se rozhodnou otevřít ordinaci v některém z vybraných jihočeským měst, 1,5 milionu korun. Program na jih Čech přilákal už tři zubaře, kteří se usadili v Soběslavi, Frymburku a Velešíně.

„S hledáním nám pomáhá i sám lékař, obvolal všechny své kontakty a známé, nikoho ale nesehnal. Chvíli to vypadalo, že už náhradníka zajistil, ale ten bohužel na poslední chvíli odřekl. Nevyšlo to ani s doktorovou dcerou, která se vdala a odstěhovala,“ pokračoval Hlaváč.

V kraji je v současnosti 404 aktivních stomatologů, z nich 126 je v okrese České Budějovice. V dalších jihočeských okresech se pak jejich počet pohybuje mezi 50 a 60.

„Nejhorší situace je nyní na Strakonicku, kde se dostupnost zubařské péče za posledních pár let zhoršila. Z původních 43 stomatologů zůstalo v okrese aktivních pouze 23. Město v tomto zaspalo, nyní se ale snaží vše napravit,“ uvedla mluvčí stomatologické komory Milada Hálková.

Zkoušejí i zubaře z Ukrajiny

To potvrzuje i starosta Strakonic Břetislav Hrdlička, který uvedl, že město láká mladé zubaře na městské byty i finanční podporu, která jim má výrazně usnadnit otevření ordinace. Navazují také spolupráci se studenty 4. a 5. ročníků stomatologie, jimž poskytují stipendium výměnou za příslib, že si po ukončení studia v jejich městě otevřou ordinaci.

„Bohužel ani tyto pobídky k nám zubaře nepřitáhnou, vždy pro ně zůstane výhodnější zůstat ve velkém městě. Zkoušíme oslovovat i zubaře z Ukrajiny a jiných zemí, kteří k nám přijdou. Tam je potíž s rozdílovými zkouškami, které trvají minimálně půl roku,“ uvedl Hrdlička s tím, že jeden ukrajinský zubař teď začne ordinovat ve Volyni.

Na budoucí stomatology se rozhodli zaměřit i v Táboře. Tam se lákáním nových zubařů zabývají už od roku 2018, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo okres jako jednu z lokalit s výrazně zhoršenou dostupností zubařské péče.

„Analýza ukázala, že potřebujeme přilákat alespoň deset stomatologů. Rozhodli jsme se proto oslovit studenty od druhých ročníků, jimž nabízíme stipendium sto tisíc ročně, když si u nás po škole otevřou ordinaci a setrvají minimálně pět let,“ sdělil táborský místostarosta Martin Mareda s tím, že nyní spolupracují s jednou studentkou 4. ročníku.

Na příštím zasedání zastupitelstva pak mají projednávat dalšího uchazeče. Město zájemcům o lékařskou praxi také nabízí bezúročnou půjčku až dva miliony korun, kterou mohou využít na rekonstrukci či vybavení ordinace. Obě opatření jsou platná od září minulého roku a půjčku zatím nikdo nevyužil.

Odchod starší generace zubařů s sebou ale přináší ještě jeden zásadní problém. Vedoucí odboru zdravotnictví na krajském úřadě Ivana Turková upozorňuje, že mladí stomatologové přijímají většinou okolo 500 pacientů. Jejich předchůdci jich ale mají ve svých kartotékách i čtyřnásobek.

„Zubaře nelze nahradit jedna ku jedné, za každého končícího bychom potřebovali alespoň čtyři nové,“ sdělila s tím, že zubařů nad 65 let je nyní v kraji asi 27 procent. Proto se dostupnost stomatologické péče bude zejména v menších městech i nadále zhoršovat.