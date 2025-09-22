Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Autor:
  14:49
Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z obyvatelek přivolala policii. Hlídka na místě zjistila, že je ale muž ve špatném zdravotním stavu a nemá u sebe žádné doklady. Po jeho totožnosti stále pátrá.

Jak se muž ocitl v Mirkovicích na Českokrumlovsku, to zatím nikdo neví. | foto: Policie ČR

Do Mirkovic vyjížděli policisté ve čtvrtek 18. září k večeru. „Když jsme pak zveřejnili výzvu s pátráním po totožnosti muže, ozvaly se nám desítky osob se svými tipy. Ale zatím jsme nebyli úspěšní,“ potvrdil v pondělí v poledne jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Nikomu nechybí. Policie hledá identitu mrtvého ze Šumavy, mohl vypadat takto

Muž byl dezorientovaný a s policisty ani nedokázal smysluplně komunikovat. Pak ho hospitalizovali na psychiatrickém oddělení českobudějovické nemocnice.

„I nadále tedy žádáme veřejnost o pomoc se ztotožněním muže na fotografii. Pokud víte, o koho se jedná, kontaktujte policisty na lince 158,“ vyzval mluvčí Šupík. Neznámý má delší prořídlé vlasy a stejně tak dlouhé neupravené vousy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Nehladit, je ve službě. Budějovická městská policie přijala psovodku s Maverickem

U českobudějovické městské policie nově působí psovodka Jaroslava Mrkosová. Vede rok a půl starého německého ovčáka, kterému říká Maverick. „Je pracovitý a dokáže udržet při akci čistou hlavu,“...

Řidiči na nás troubí denně, i ženy. Mrzí mě to, říká majitelka Autoškoly pro holky

Premium

Michaela Hana Ponec založila Autoškolu pro holky, kterou už pět let provozuje v Českých Budějovicích. Když jí otec, sám majitel autoškoly, učil jezdit, byl na ni prý velice přísný. „Proto se snažím...

Další obrat. Majitelem jindřichohradecké úzkokolejky bude Gepard Express

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) získá společnost Gepard Express. Věřitelský výbor na pondělní schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Je to další obrat v...

22. září 2025  15:54

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:16

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:15

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

22. září 2025  14:49

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

22. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:33

Cyklisté překonají Vltavu v Hluboké po nové lávce, končí proplétání mezi auty

V Hluboké nad Vltavou otevřeli novou lávku přes řeku. Stála 80 milionů korun. Její těleso stavbaři smontovali vedle na parkovišti a jeřáb konstrukci usadil na začátku srpna. Využijí ji pěší i...

22. září 2025  9:44

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Nehladit, je ve službě. Budějovická městská policie přijala psovodku s Maverickem

U českobudějovické městské policie nově působí psovodka Jaroslava Mrkosová. Vede rok a půl starého německého ovčáka, kterému říká Maverick. „Je pracovitý a dokáže udržet při akci čistou hlavu,“...

21. září 2025  11:33

Nemyslím si, že se Rusko chystá do Evropy, prohlásila jihočeská lídryně Stačilo!

Jedničkou Stačilo! v Jihočeském kraji je Jana Turoňová. Inkluze se podle ní nepovedla, podpora Ukrajiny má být jen humanitární. Navrhuje sportovně-brannou výchovu dětí a mládeže. „Není od věci,...

20. září 2025  11:24

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Novohradské hory jako CHKO potřebujeme, míní přírodovědci. Starostové říkají ne

Unikátní pozůstatky pralesovitých porostů, rostliny pocházející z alpských lokalit, vzácná fauna, velký zdroj vody či nepříliš zalidněná krajina. Takové jsou dnes Novohradské hory, které si podle...

19. září 2025  16:43

Chci být ministrem školství, říká jihočeský lídr Motoristů a bývalý šéf Cermatu

Motoristy povede na jihu Čech do voleb do Poslanecké sněmovny bývalý ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Školství je jeho hlavní téma. Navrhuje řadu změn i s ohledem na talentované děti nebo využití...

19. září 2025  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.