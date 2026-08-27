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Sucho překazilo výlov Rožmberku. Třeboňským rybníkům chybí 40 procent vody

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  14:41
Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025.

Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025.
Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025.
Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025.
Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025.
12 fotografií
Výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně s tradičním doprovodným programem letos kvůli suchu nebude. V třeboňských rybnících chybí 40 procent vody, což odpovídá 30 milionům metrům krychlových. Informovalo o tom Rybářství Třeboň.

Slavnostní výlov byl naplánovaný od 16. do 18. října. Každoročně oblíbená akce, na kterou jezdí tisíce lidí z celé republiky, se v tradičních rozměrech konat nebude.

Ve hře je pouze varianta výlovu bez doprovodného programu. „O termínu případného výlovu rybníka Rožmberk bude rozhodnuto s ohledem na vývoj hydrologické situace,“ uvedlo Rybářství Třeboň na svém webu.

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Důvodem zrušení slavnostní akce je sucho. „Vzhledem k nepříznivé vodní bilanci v třeboňské rybniční soustavě a v řece Lužnici Rybářství Třeboň ruší slavnostní výlov rybníka Rožmberk,“ podotkla společnost. Kvůli suchu mění standardní systém podzimních výlovů.

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)
Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)
Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)
Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)
12 fotografií

V minulém roce se akce uspořádala, ale o rok dříve se také musela zrušit. Důvod byl tehdy opačný. Kvůli zářijovým povodním by výlov nebyl bezpečný. Hráz největšího českého rybníka byla pro veřejnost uzavřená. Voda při naplnění kapacity rybníka odtékala bezpečnostním přelivem. V roce 2020 se výlov konal bez návštěvníků kvůli epidemii covidu.

17. října 2025
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