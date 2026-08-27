Slavnostní výlov byl naplánovaný od 16. do 18. října. Každoročně oblíbená akce, na kterou jezdí tisíce lidí z celé republiky, se v tradičních rozměrech konat nebude.
Ve hře je pouze varianta výlovu bez doprovodného programu. „O termínu případného výlovu rybníka Rožmberk bude rozhodnuto s ohledem na vývoj hydrologické situace,“ uvedlo Rybářství Třeboň na svém webu.
|
OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí
Důvodem zrušení slavnostní akce je sucho. „Vzhledem k nepříznivé vodní bilanci v třeboňské rybniční soustavě a v řece Lužnici Rybářství Třeboň ruší slavnostní výlov rybníka Rožmberk,“ podotkla společnost. Kvůli suchu mění standardní systém podzimních výlovů.
V minulém roce se akce uspořádala, ale o rok dříve se také musela zrušit. Důvod byl tehdy opačný. Kvůli zářijovým povodním by výlov nebyl bezpečný. Hráz největšího českého rybníka byla pro veřejnost uzavřená. Voda při naplnění kapacity rybníka odtékala bezpečnostním přelivem. V roce 2020 se výlov konal bez návštěvníků kvůli epidemii covidu.
|
17. října 2025