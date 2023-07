Vyhlídkovou plošinu na Vítkově hrádku chtějí postavit místo dřeva z oceli

Aby se člověk dostal k nejvýše položené české zřícenině, Vítkově hrádku na Českokrumlovsku, musí nejprve zdolat strmou kamenitou pěšinu vedoucí od kostela v osadě Svatý Tomáš na pravém břehu Lipna. Už po cestě výletníky připravuje na majestátní výhled, jímž se odmění v cíli, reliéf rakouských Alp vykukující mezi stromy.

Manželé Ševčíkovi z Týna nad Vltavou navštěvují hrádek na kopci Vítkův kámen v nadmořské výšce 1 035 metrů již desítky let. „Jezdíme sem pravidelně vždy v létě a na podzim. Dneska tu máme auto, ale občas sem vyjedeme i na kolech,“ vypráví.

Prázdninový program Nejbližší akcí bude komentovaná prohlídka v rámci série Archeologické léto s archeologem Národního památkového ústavu Jiřím Havlicem (28. 7.). Pravidelně zde vystupuje hudební skupina Zlaté Skořápky. A na přelomu měsíce přijede reenactmentová (historická rekonstrukce) skupina Páni z Raziberka, kteří promění Vítkův hrádek v živý obraz slavných rytířských dobrodružství. Vedle těchto událostí můžete na zřícenině potkat Pohádkovou babičku Renatu, která se věnuje arteterapii a vytváření kouzelných obrazů z písku pro malé i velké.

Na pozorování Lipenska, šumavských vrcholů a díky dobré viditelnosti také Alp vzdálených vzdušnou čarou 80 kilometrů se Ševčíkovi vybavili kapesním dalekohledem. „Nejkrásnější to tu je na podzim, když se zbarví listy,“ myslí si manželé.

Po zimní pauze se památka ze 13. století znovu otevřela 1. května. O provoz se nově stará obec Přední Výtoň, která je zároveň majitelem zříceniny.

„Řešili jsme, do jaké míry pustíme návštěvníky na dřevěnou vyhlídkovou plošinu, kterou pečlivě prozkoumali odborníci. Po konzultaci se statikem a dendrologem jsme uzavřeli z bezpečnostních důvodů centrální dřevěné schodiště, proto je plošina přístupná pouze jednosměrně,“ popisuje starosta obce Pavel Gabriš.

Na denní provoz a tvorbu kulturního programu na hrádku najala Přední Výtoň pod příkazní smlouvou společnost Spása. „Vzhledem k tomu, že historicky rekonstruujeme 14. století a žijeme tu dobu, máme k Vítkově hrádku hodně blízko. Usilujeme o to, aby se zřícenina otevřela lidem a aby se tady návštěvníkům líbilo,“ říká člen Spásy Jakub Suchánek s tím, že navazují na odkaz Spolku přátel Vítkova hrádku, který se o provoz a zvelebování turistického cíle staral 25 let.

Ke konci dubna však Přední Výtoň vypověděla spolku nájemní smlouvu. Podle starosty Gabriše ji dosavadní správci porušili při opravě vyhlídkové plošiny, kterou měli navíc zanechat ve špatném statickém stavu.

To však předseda spolku Miroslav Kovačičín odmítá. „Mrzí mě, že nás starosta obvinil z toho, že byla v nepořádku statika. Z konce loňského roku máme statický posudek, kde je řečeno, že vyhlídková plošina je použitelná v celém měřítku,“ argumentuje Kovačičín s tím, že celou věc spolek dál řeší právními kroky. „Necítím žádnou zlobu, za 25 let jsme s hrádkem hodně zažili. Spíše mě dráždí nesolidnost v komunikaci s obcí,“ dodává.

Uzavřené dřevěné schodiště a část vyhlídkové plošiny chce Přední Výtoň do příští sezony zrekonstruovat. „Jestli všechno dobře dopadne a seženeme finance, rádi bychom příští květen otvírali už s novou plošinou. Nemám ale zatím představu o finančních nákladech. Je to zatím takové zbožné přání,“ komentuje Gabriš s tím, že paralelně nastartuje projektování další vize přeměny hrádku na následujících deset let.

„V dnešní době se při opravách památek začíná používat námořnická ocel a my bychom rádi šli do ocelové vyhlídkové plošiny. Bude totiž subtilnější. Podaří se nám odhalit více hradeb. Celá strana, kde je zavřené schodiště, teď zakrývá pohled na hradby – a to chceme změnit,“ přibližuje vizi starosta.

Za vstup na vyhlídku dospělí zaplatí sto korun, děti mají poloviční cenu. O prázdninách na zřícenině pořádají také kulturní akce. Kromě kostýmovaných dobových představení a koncertů se tu návštěvníci mohou zúčastnit komentované prohlídky při památkářském projektu Archeologické léto.