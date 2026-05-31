V jižních Čechách se srazil autobus s cizinci s autem, zraněno je třináct lidí

„Na místě zasahovaly tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému rendez-vous,“ uvedl Míra. S převozem pacientů pomáhá také zdravotní dopravní služba.
„Posádky na místě ošetřily celkem třináct zraněných osob. Všichni pacienti byli při vědomí. Jedna z žen utrpěla těžká mnohočetná poranění a jeden muž pak středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Oba byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče předáni do traumacentra českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková.
Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Jednalo se převážně o odřeniny, škrábance nebo povrchová poranění hlavy. Pět lehce zraněných bylo převezeno do nemocnice v Českém Krumlově, zbylých osm na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.
Podle redaktora iDNES.cz, který je na místě cestovalo v autobuse přibližně třicet lidí, osm z nich je zraněných. V osobním vozidle cestovali čtyři lidé a všichni jsou zranění. Test řidičů na alkohol byl negativní.
„Pro cestující přistaven náhradní autobus, na místě již také policejní vyšetřovatel. Uzavření silnice bude na několik hodin,“ uvedli policisté na síti X.
Podle předběžného vyšetřování to vypadá, že řidič osobního auta dostal na mokré vozovce smyk a čelně narazil do autobusu.
Českem v neděli postupovaly bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. K 15:00 museli jihočeští hasiči k odstraňování následků bouřek vyjíždět na 15 míst, hlavně kvůli odklízení spadlých stromů a větví, někde museli i čerpat vodu ze sklepů.
