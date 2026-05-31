V jižních Čechách se srazil autobus s cizinci s autem, zraněno je třináct lidí

Smyk a čelní srážka v jižních Čechách: auto narazilo do autobusu. Zranilo se 13 lidí

  16:03aktualizováno  16:46
Třináct lidí se zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Podle policie ve vozidlech cestovali cizinci. Silnice je zavřená.

„Na místě zasahovaly tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému rendez-vous,“ uvedl Míra. S převozem pacientů pomáhá také zdravotní dopravní služba.

„Posádky na místě ošetřily celkem třináct zraněných osob. Všichni pacienti byli při vědomí. Jedna z žen utrpěla těžká mnohočetná poranění a jeden muž pak středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Oba byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče předáni do traumacentra českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková.

Více než deset lidí se zranilo při nehodě auta a autobusu u Boršova nad Vltavou. (31. května 2026)
Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Jednalo se převážně o odřeniny, škrábance nebo povrchová poranění hlavy. Pět lehce zraněných bylo převezeno do nemocnice v Českém Krumlově, zbylých osm na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.

Podle redaktora iDNES.cz, který je na místě cestovalo v autobuse přibližně třicet lidí, osm z nich je zraněných. V osobním vozidle cestovali čtyři lidé a všichni jsou zranění. Test řidičů na alkohol byl negativní.

„Pro cestující přistaven náhradní autobus, na místě již také policejní vyšetřovatel. Uzavření silnice bude na několik hodin,“ uvedli policisté na síti X.

Podle předběžného vyšetřování to vypadá, že řidič osobního auta dostal na mokré vozovce smyk a čelně narazil do autobusu.

Českem v neděli postupovaly bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. K 15:00 museli jihočeští hasiči k odstraňování následků bouřek vyjíždět na 15 míst, hlavně kvůli odklízení spadlých stromů a větví, někde museli i čerpat vodu ze sklepů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  31. 5. 15:40

OBRAZEM: Tisíce běžců si podmanily Budějovice. Další tisíce lidí jim fandily

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly...

Nový evropský rekord, počasí bez jediné kapky deště a skvělá atmosféra podél celé trati. Takový byl sobotní Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který zlákal na všechny závody více než 8 500 elitních...

31. května 2026  12:42

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...

30. května 2026  12:30,  aktualizováno  14:55

Budějovický Majáles začne v neděli. Ředitelka ladí přípravy z Prahy, kde studuje

Budějovický Majáles odstartuje v neděli na Piaristickém náměstí. (květen 2023)

Multižánrový festival tvořený převážně středoškolskými studenty, který na týden oživuje centrum krajského města hudbou, divadly, promítáními filmů či přednáškami. A to všechno bez vstupného. To je...

30. května 2026  10:18

Nehoda u pomníku motorkářů. Trabant se střetl s předjíždějícím motocyklem

Trabant a motorkář se střetli v křižovatce kousek za Neznašovem. Motorka...

Vážná nehoda se stala v pátek před polednem u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Motorkář tam chtěl předjet osobní vůz značky Trabant. Jeho řidič ale začal náhle odbočovat a došlo ke střetu. Řidič...

29. května 2026  18:25

Budeme sami platit akademii, navrhuje Dynamo. To jsme ale nikdy nechtěli, reaguje město

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Fotbalové Dynamo navrhlo budějovické radnici a kraji, že převezme financování mládežnické akademie, tedy aktuálně částku 11,6 milionu korun ročně. Na oplátku požaduje stáhnutí výpovědi ze stadionu a...

29. května 2026  16:13

OBRAZEM: Na zámku v Bechyni dýchá skříň, sýpku obsadily tisíce míčků na ping-pong

Na Panství Bechyně a na samotném zámku Bechyně začíná další sezona, která...

Vztahová pole - Relational Fields. Tak se jmenuje letošní výstava českého i zahraničního současného umění na zámku v Bechyni na Táborsku. Turisté si tu kromě výletu do historie a poznávání malebné...

29. května 2026  14:45

Ceny lístků jsou úplný úlet, říká Poborský o mistrovství. Kde vidí Čechy a komu nevěří?

Premium
Karel Poborský na akci Setkání fotbalových legend.

Před dvaceti lety se Karel Poborský loučil s reprezentační kariérou. V Německu skončili Češi při posledním startu na mistrovství světa třetí ve skupině s jednou výhrou. Stejný počin by je letos při...

29. května 2026

VIDEO: Do každé ruky jeden rámeček a šup do tmy. Zloděj kradl u včelího domečku

Včelí domeček, u kterého zloděj kradl, stojí na okraji Borku.

Policisté prověřují oznámenou krádež od včelího domečku, od kterého zloděj v noci odnosil několik dřevěných nástavků včelích úlů. Pachatele zachytila bezpečnostní kamera, může se přihlásit na linku...

29. května 2026  11:09

Budějovice obsadí rekordních osm tisíc běžců, trasu měnili kvůli dopravním uzavírkám

Budějovický půlmaraton (2017)

Uběhnout míli po boku své rodiny, změřit síly s elitními evropskými sportovci nebo se na trati potkat s Karlem Poborským. I takové zážitky nabízí 14. ročník běžeckého festivalu v Českých...

29. května 2026  8:53

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

28. května 2026  14:56

