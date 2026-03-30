Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu, zásah vrtulníku by byl právě kvůli vysokým strojům nebezpečný. Muž skončil na ARO budějovické nemocnice.

Dělník spadl v pátek odpoledne na stavbě bytových domů v Branišovské ulici na okraji města. Zraněný muž s poruchou vědomí zůstal ležet na ochozu rozestavěné budovy. Zdravotnické operační středisko na pomoc vyslalo lékařskou a záchranářskou posádku a následně i tým letecké záchranné služby. Na místo vyjeli také hasiči.

„Zdravotníci se ke zraněnému dostali za pomoci žebříků. Lékař po prvotním vyšetření vyslovil podezření na závažné poranění hlavy. Záchranáři pacienta zajistili žilním vstupem, podali mu tišící léky a uložili jej do celotělové vakuové matrace,“ popsala mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních funkcí a v doprovodu leteckého záchranáře a hasiče ho spustili na zem.
Zraněného dělníka snesli na zem za pomoci jeřábu.
Hasič a letecký záchranář snesli zraněného dělníka za pomoci jeřábu na zem.
Na stavbě je několik jeřábů, zásah vrtulníku by byl nebezpečný.
Původně chtěli pacienta ze střechy stavby přemístit s pomocí lanového podvěsu pod vrtulníkem. Tato volba evakuace ale padla kvůli blízkosti několika stavebních jeřábů v okolí.

Stav zraněného muže se postupně zhoršoval, proto se zasahující záchranáři po domluvě s velitelem hasičů rozhodli pro netradiční, ale velmi rychlé řešení - pro transport z budovy využili právě stavební jeřáb.

Dělníka při bourání zavalila zeď, těžce zraněného sundávali ze střechy hasiči

„Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních funkcí a v doprovodu leteckého záchranáře a hasiče ho spustili na zem,“ upřesnila Kafková.

V sanitce lékař pacienta uvedl do umělého spánku a napojil na umělou plicní ventilaci. Po stabilizaci stavu ho převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice.

