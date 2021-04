Zvířata v zoo se už těší na návštěvníky, vrátí se i farmářské trhy

Před dvěma týdny vyzval vládu, aby otevřela venkovní areály zoologických zahrad. Petici sdílením podpořily nebo podepsaly desítky tisíc lidí.

A výzvu vyslyšela i vláda. Zoo tak od pondělí 12. dubna mohou zpřístupnit venkovní části veřejnosti.



„Nucené uzavření, které trvalo mnoho měsíců, bylo pro některé takřka likvidační. I my jsme pocítili výrazný výpadek příjmů,“ říká ředitel Zoo Tábor a iniciátor výzvy vládě Evžen Korec.

„Jsme velmi rádi, že budeme moct konečně otevřít a přivítat první letošní návštěvníky. Vstupné a poplatky za speciální programy pro nás představují nejpodstatnější část příjmů,“ popisuje Korec.

Areál táborské zoo zabírá deset hektarů. „Návštěva venkovních expozic zvířat je stejná jako procházka v přírodě. Při dodržení nutných hygienických opatření to nepředstavuje žádné riziko,“ podotýká Korec a dodává, že v zoologických zahradách se dá pohyb lidí regulovat lépe než ve volně přístupných parcích.

Na návštěvníky se připravuje i Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou. „Uzavřený musí být tropický pavilon a pavilon s mravenci. Terária by byla nepřístupná stejně, otevíráme je až na svatého Jiří,“ uvažuje ředitel Vladimír Pokorný.

Velký nápor vzhledem k počasí a tomu, že se zoo prvně otevře v pondělí, tu neočekávají. „Navíc je omezení počtu návštěvníků na 20 procent kapacity zahrady, budeme proto asi prodávat vstupenky online, aby zbytečně nepřijížděli lidé, které bychom pak nemohli pustit dovnitř,“ naznačuje Pokorný.

V Zoo Dvorec u Borovan lidé neuvidí oblíbeného hrocha, protože jeho pavilon musí být zavřený. „Ale další zvířata, která mají napojená zimoviště na výběh, už teď většinu času tráví venku, takže o ně návštěvníci nepřijdou,“ slibuje ředitel Viktor Ambrož.

A těší se i zvířata, kterým kontakt s návštěvníky podle Ambrože chybí. „My jsme okoukaní, ale návštěvníci jsou pro ně zábava. Jediné, v čem vidím problém, bude náš pavilon s kobrami. Ty si tak odvykly na přítomnost lidí, že začaly být velice agresivní,“ tvrdí Ambrož, který má v plánu vytvořit hadům falešné úkryty, kam by se mohly schovat, až budou moci lidé chodit k teráriím.

„Agresivní kobra se vztyčí, lidé nerespektují, co mají, zaklepou na sklo, ona zaútočí, a když bouchne hlavou do skla, může si ublížit. Plazi odvykli lidskému kontaktu, takovou agresivitu jsme u nich ještě nezaznamenali,“ tvrdí Ambrož.

O 14 dní déle musí lidé počkat na otevření Zoo Na Hrádečku u Jindřichova Hradce. „Takhle narychlo to nestihneme. Nyní rekonstruujeme vstupní část a stavíme novou pokladnu, prodejnu suvenýrů a toalety. Čekala jsem, že to vláda povolí třeba od května, ale ne, že to vyhlásí pět dní před otevřením,“ vysvětluje majitelka Romana Albrechtová.

Farmářské trhy ve městech

Od pondělí jsou povolené ve městech také farmářské trhy. Stánky se tak vrátí na Piaristické náměstí v centru Českých Budějovic.

„Pokud opravdu dojde k rozvolnění, tak budou trhy již příští čtvrtek. Uvidíme, jestli se do začátku příštího týdne ještě něco nezmění,“ vzkazuje náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Trhy jsou vždy ve čtvrtek a v sobotu od brzkého rána do poledních hodin. Lidé tam pravidelně míří kvůli regionálním potravinám a výrobkům.

Také Tábor zvažuje návrat pravidelných středečních trhů. Rozhodnutí, zda budou, má padnout ve čtvrtek.

A prodejci obsadí od pátku 16. dubna i Velké náměstí ve Strakonicích. „První zájemci už se hlásí, pak bude šest termínů po 14 dnech, vždy od 13 do 17 hodin. S trhy začínáme v dubnu, vyšlo to akorát, nemuseli jsme je proti loňsku rušit,“ raduje se organizátor Jan Juráš.

Obchody s dětským oblečením

Hlavně maminky vítají otevření obchodů s dětským oblečením a obuví.

„Oblečení se dá bez problémů objednat přes internet, ale za boty jsem šťastná. Tříletá dcera potřebuje jarní tenisky a velikost se liší podle výrobce, není snadné ji bez zkoušení trefit. A kamarádky, které mají mladší děti, by ještě uvítaly otevření dalších potřeb pro miminka,“ raduje se Veronika Andělová z Tábora.

Její slova potvrzuje Jana Dušáková z budějovického Bejbycentra.

„Oblečení prodávat budeme, ale není to náš hlavní artikl, a tak nám stejně zůstane 90 procent obchodu zavřeno. Denně mi volají maminky, které potřebují kočárky, autosedačky a další věci, které je třeba vyzkoušet. Všichni si to vysvětlí, že máme od pondělí otevřeno, a bude na nás tlak, proč nemůžeme zboží prodávat,“ předvídá Dušáková.