Zoo Tábor zaznamenala příjezd pumy do svého areálu ve Větrovech a také její první kroky v novém dočasném útočišti. To má nyní v centru pro chladnomilné šelmy, které tam funguje od roku 2024.
„Po vlcích a jejich křížencích odebraných z nevhodných podmínek, kterým se už podařilo nalézt nový vhodný domov, se nyní budeme starat o samce pumy americké. Dostane se mu nejlepší možné veterinární péče i kvalitní stravy. Jsme rádi, že se na záchraně můžeme podílet, protože tím naplňujeme poslání naší zoologické zahrady, což je ochrana ohrožených druhů zvířat,“ sdělil pro iDNES.cz ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.
Úředníci v Rokycanech zabavili lvy a pumu z nelegálního chovu, odvezli je do zoo
Ministerstvo životního prostředí zabavilo tři zvířata 18. března u soukromého chovatele, který šelmy držel v blízkosti centra Rokycan. U zásahu asistovala úředníkům také policie a veterinář. Šelmy propadly do majetku státu na základě rozhodnutí Městského úřadu v Rokycanech. Důvodem odebrání byl nelegální chov bez povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči.
Zatímco puma je nyní umístěna v Táboře, lvice jsou společně v novém centru v Zoo a zámku Zlín-Lešná. Zvířata jsou chráněná podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
„Transport a přesun šelmy zvládly bez jakýchkoliv problémů, teď na ně bude čekat adaptační období. Nejprve zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Postupně si budou zvykat na nové prostředí, na chovatele, na naše tři samice lva konžského. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu,“ uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.
Šelmy odebrané z nevyhovujících chovů najdou nový domov v táborské zoo
Nepovolený chov u rodinného domu v Rokycanech řešily úřady roky. Veterináři sice v roce 2013 povolili chov dvou pum v přístřešku u domu, ale o tři roky později si Josef Novotný pořídil první lvici a začal bez povolení stavět ubikaci s výběhem.
Ani jedno ale veterináři nepovolili. Pak mu neprodloužili povolení ani na pumy, z nichž jedna mezitím uhynula. Rokycanská radnice nařídila stavbu ubikace s výběhem odstranit. Podle úředníků je chov šelem v zastavěných částech města nevhodný.
Odebrání tří šelem z chovu v Rokycanech (18. 3. 2026)
18. března 2026