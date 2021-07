Po pádu stromu uteklo ze zoo stádo zubrů. Mohou zaútočit na psy

Na útěk zvířat upozornila táborská městská policie. „V sobotu dopoledne jsme dostali od místní zoologické zahrady na Větrovech informaci o události, při níž kvůli pádu stromu na oplocení pozemku uniklo z výběhu sedm zubrů evropských,“ shrnul mluvčí Městské policie Tábor Pavel Šimek.

Pět z nich se vzápětí podařilo chytit a už jsou zpět. Dvě zvířata jsou ale stále ve volné přírodě. Podle ředitele zoologické zahrady Evžena Korce se pohybují v blízkosti areálu. „Jeden zubr je jen pár desítek metrů od výběhu, pokusíme se ho dostat do ohrady. Druhý je přibližně 200 metrů odtud na kraji lesa a chodí se pást na louku. Postavíme kolem něj mobilní ohradu,“ informoval.

Lidem zubři neublíží

Akce podle něj může trvat i několik dní. Proto by si měli dát pozor pejskaři. „Lidé se nemusí bát. Zvíře před člověkem pomalu ustoupí. Problém by mohl nastat, kdyby se k němu přiblížil volně pobíhající pes, kterému by mohl zubr ublížit,“ upozornil Korec. Ten poděkoval strážníkům za ochotu a rychlou akci, protože mimo jiné sehnali dva drony, aby se podařilo zvířata lokalizovat.

Městská policie vyzvala obyvatele, aby měli v místní části Větrovy své psy na vodítku, nebo se místu úplně vyhnuli.

Událost se podle ředitele Korce stát nemusela. „Strom, který spadl do ohrady, byl ze sousedního pozemku. Majitele jsme opakovaně upozorňovali na jeho špatný stav a riziko pádu, bohužel bez reakce. Považuji to za nezodpovědnost,“ dodal.