VIDEO: Dva malí tygříci objevují venkovní výběh hlubocké zoo

Nejdříve jen nesměle vykukovala z průlezového okénka, ale nakonec už se minulý týden poprvé odvážila i ven.

Návštěvníci Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou tak mohou nově obdivovat dvojici mláďat tygra ussurijského, která se tam narodila 5. července.

Tygřata s matkou Altaicou mohou chodit do venkovního výběhu denně od 8.30 do 14 hodin. Když jsou venku, budí zaslouženou pozornost. Pak se vymění s otcem Oliverem.

Malé šelmy už za sebou mají například očkování a vede se jim velmi dobře.

V zoo oslaví Mezinárodní den zvířat

Tygříky si budou moci prohlédnou i návštěvníci, kteří do areálu dorazí v sobotu, kdy si zoo připomene Mezinárodní den zvířat. Od 11 do 16 hodin budou připravené soutěže pro děti, výtvarná dílnička a komentovaná krmení. Pelikáni přijdou na řadu ve 12 hodin, rosomáci ve 14 a vydry v 15 hodin. Zoo je v říjnu otevřená denně od 8.30 do 17 hodin.

Stejnou událost v neděli oslaví i v Zoo Dvorec u Borovan. Tématem letošního roku je enrichment, čili zábava pro zvířata. Návštěvníci se tak budou moci od 11 do 16 hodin podílet na výrobě předmětů, které zvířata využijí k zabavení a zkoumání.

I ve Dvorci mají nový přírůstek mezi šelmami. Lvice Nina přivedla 18. srpna na svět potomka, který na čas rozšíří lví rodinu v zoo. „Podle zákona musíme mláďata lvů narozená u nás chovat až do jejich 15 měsíců. Potom si ho nechat nemůžeme, ale zatím jsme ho nikomu nenabídli,“ říká ředitel zoo Viktor Ambrož. Areál je otevřený denně od 9 do 17 hodin.