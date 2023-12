Ptačí voliéry v zoo nevydržely nápor sněhu, nové budou stát desítky milionů

Popisné tabulky informující o obyvatelích ptačích voliér v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou jedna z pracovnic sbírá a odnáší pryč z expozice. Kvakoši, kolpíci, čáp černý ani jiní vodní ptáci už tam k vidění nejsou. V sobotu sítě nevydržely nápor těžkého sněhu a pod jeho vahou se zřítily. Zoologové odklízejí škody, areál proto zůstane několik dní zavřený.

Rozsáhlá průchozí voliéra, kde si mohli návštěvníci prohlížet několik druhů vodního ptactva, leží nyní pod těžkou sněhovou peřinou. Konstrukce se kompletně zřítila a vzhůru ční poslední tři dřevěné sloupy. Další voliéry jsou buď úplně zničené, nebo mají potrhané sítě.

„Jedna je velká průchozí voliéra, která má kolem tří tisíc metrů čtverečních, druhá pak střední velikosti a částečná destrukce sítí je na dalších voliérách. Dá se říct, že většina sítí, které tady byly, nevydržela nápor sněhu,“ popisuje ředitel zoologické zahrady u Hluboké nad Vltavy Vladimír Pokorný pro ČTK.

Ptákům v poškozených voliérách se nic nestalo a z venkovní expozice je ošetřovatelé přesunuli do zimoviště. Některým se však podařilo uniknout. „Ještě tady nějací uprchlíci poletují. Budeme je lákat na krmení, ale jestli se je podaří odchytit, nevíme. Do velké voliéry se mohou vrátit trhlinou v síti,“ říká vedoucí provozního oddělení Martin Švihel.

Škody jsou v takovém rozsahu, že voliéry už není možné opravit. „Čekáme na likvidátora, který nám řekne, jak dál postupovat. Poškozené konstrukce se úplně odstraňovat nedají, protože je všude spousta sněhu. Do toho velký mráz. Půda bude promrzlá a likvidace nebude jednoduchá,“ ví vedoucí provozu.

Nutnou kompletní výstavbu nových voliér odhaduje na desítky milionů korun. Podle Švihela bude potřeba zvolit jiný, odolnější materiál konstrukce, například ocel. „Už se stalo, že se zničily. Poškodila se třeba voliéra tenkozobců. Nikdy to ale nebylo takového rozsahu,“ přemýšlí.

Jak velkou část nákladů pokryje pojištění, není zatím jasné. Hlubocká zoo je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje, který zároveň určuje její rozpočet.

Kvůli sněhové kalamitě je zoo od soboty uzavřená. Pracovníci postupně sklepávají sníh ze střech budov, prořezávají popadané stromy a hromady sněhu vyvážejí. K jeho odstranění z chodníků mezi výběhy používají motorové frézy. Protože napadlo sněhu nad kolena, museli údržbáři areál o rozloze 4,5 hektaru projet nadvakrát.

Zoo zůstane nasvícená do 7. ledna

Teploměry v pondělí ráno v Hluboké ukazovaly 16 stupňů pod nulou. Mrazivé počasí však zaměstnancům ani jejich svěřencům problémy nepůsobí.

„Ošetřovatelé musí několikrát denně dávat zvířatům teplou vodu, aby k ní měla celodenní přístup. Na spoustě míst už máme vyhřívané napáječky a přívody vody,“ líčí Švihel a dodává, že mimo hodinového výpadku kotle mráz žádné škody nezpůsobil.

Oproti tomu v sobotu se zoo musela popasovat s výpadkem elektřiny. Většina zvířat se uchýlila do vnitřních vyhřívaných prostor, kde přečkají zimu. Ta, která zůstala ve venkovních expozicích, jsou podle Švihela na mráz zvyklá, protože se jedná o druhy z mírného podnebí.

„Mají možnost se schovat pod přístřešek nebo do stájí a ubikací. Zvířata, která mají ráda teplo, jsou už dávno ve svých zimovištích, kde mají topení nebo svoje bazény. Je to například krokodýl nebo vodní ptactvo,“ jmenuje zoolog.

Rodiny s dětmi by se do zoo mohly znovu podívat tento pátek. „Všichni zaměstnanci zoologické zahrady dělají všechno pro to, aby se většina areálu koncem týdne otevřela, protože od 8. prosince má začít oblíbená akce nazvaná Vánočně nasvícená zoo,“ avizuje provozní.

Až do 7. ledna budou mít návštěvníci možnost pozorovat zvířata po setmění a přitom zažít pohádkovou atmosféru tisíců rozzářených světýlek. Mimo živých zvířat budou k vidění trojrozměrná světelná zvířata a další vizuální efekty. Při této příležitosti bude prodloužená návštěvní doba do 19 hodin.