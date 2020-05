Zoo Hluboká má otevřeno, lidé si mohou mezi výběhy dezinfikovat ruce

Děti se smějí skupince lemurů, kteří dovádějí na ostrůvku u vody. O kousek dál kočkodan zvědavě pozoruje každého, kdo kolem projde. Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou byla kvůli protiepidemickým opatřením několik týdnů úplně zavřená.

Nyní je v omezeném režimu znovu přístupná, čehož o víkendu využilo několik stovek zvědavců.

Ti měli možnost projít si areál v klidu, bez obvyklého ruchu. „Přijeli jsme na víkend za vnoučaty a napadlo nás, že bychom mohli vyrazit sem,“ vysvětluje Pavla Čechová ze západních Čech.

„Nebyla jsem v téhle zoologické zahradě asi deset let. Moc mě překvapilo, jak se celý areál proměnil. Moc se mi tady líbí,“ líčí nadšeně, zatímco všude okolo je slyšet zpěv ptáků.

Jak se blíží poledne, návštěvníků postupně přibývá. Řádově to jsou však maximálně desítky. Všichni si – stejně jako Pavla Čechová – museli koupit vstupenku přes server cbsystem. cz, což zoologická zahrada přijala jako hygienické opatření.

U pokladny tak někteří hledají své vstupenky v telefonech a pár výjimek až na místě zjišťuje, že je třeba si lístek koupit přes internet. Ti tak museli návštěvu zoo odložit na jindy, protože podle webu zahrady je to možné nejpozději v 8.30 hodin v den návštěvy.

Samice orla sedí na hnízdě

Po celém areálu jsou také stojany s dezinfekcí. Zoo může na základě rozhodnutí vlády v současné době přivítat maximálně 900 návštěvníků denně. Ti musejí dodržovat rozestupy a zároveň se nedostanou do vnitřních expozic.

„Zavřená je i voliéra, protože má charakter vnitřního prostoru,“ upozorňuje zástupce ředitele Roman Kössl. Omezený provoz pomohl vedení zahrady s některými úpravami, jež by bylo jinak složitější provést.

„Mimo jiné jsme vyměnili dřevěné klády ve výběhu medvědů. Rádi po tom lezou a brousí si drápy. To stejné platí pro tygry. Měli jsme to v plánu. Když je ale v areálu méně lidí, můžeme snadněji pracovat s těžší technikou,“ vysvětluje Kössl. Úpravy se provádí také v tropickém pavilonu Matamata.

Omezení provozu ale prospělo rovněž některým zvířatům. Při menším počtu lidí byl v zoo klid, díky čemuž zahnízdil větší počet ptáků. „Trochu jsme se báli, co se stane, až otevřeme, ale zatím to vypadá nadějně,“ uvádí Kössl, který s kolegy napjatě pozoruje například orly skalní.

„Vůbec poprvé samice sedí na hnízdě uprostřed voliéry. Čas ještě nevypršel, takže nevíme, jak to dopadne. Už tohle je pro nás ale dobrá zpráva. Kdyby to nevyšlo letos, v což doufáme, mohlo by se to podařit příští rok,“ těší zástupce ředitele.

Návštěvníci zahrady už teď mohou vidět například mláďata koz či ovcí ovesantských. Velkou atrakcí jsou také malí lemuři, které si nosí matka na zádech.

Protipediemická opatření přidělala starosti zaměstnancům hlavně na počátku pandemie. Personál se tehdy musel rozdělit na dvě skupiny, které se nepotkávaly. Dnes nosí při práci ochranné pomůcky a vyhýbají se větším skupinkám.

Kdy se provoz kompletně obnoví, zatím není jasné. V dubnu a květnu je otevřeno od 8.30 do 18 hodin. Více informací včetně odkazu na vstupenky je na webu zoohluboka.cz.