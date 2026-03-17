Soud znovu řeší zneužívání na skautských táborech, dívky budou muset svědčit

Českobudějovický krajský soud znovu otevřel kauzu pohlavního zneužívání nezletilých dívek mezi skauty. Obžalovaným je osmatřicetiletý středoškolský učitel, který působil na táborech jako hlavní vedoucí a zdravotník. Loni mu soud první instance uložil 10 let vězení, po odvolání Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednávání.

„Důvodem jsou procesní vady týkající se třeba výslechu poškozených. Soud je bude předvolávat znovu,“ vysvětlil předseda krajského senátu Martin Prokop.

Jako výpovědi některých poškozených dívek totiž soud použil pouze policejní videa z vyšetřování. Svědectví se pak v průběhu procesu měnila. Dívky, které jsou dnes čerstvě plnoleté, budou muset znovu vylíčit své zkušenosti, tentokrát přímo před soudem.

Obžalovaný a jeho obhájkyně Veronika Sehnalová Kostková od začátku tvrdí, že si některé věci společně vymyslely.

Zneužívání a v několika případech i pokusy o znásilnění nejmladších dívek na táboře se měly stát v letech 2015 až 2022, policie začala případ vyšetřovat až v roce 2023. Trestní oznámení podala na popud psycholožky matka jedné z dívek. K ní se pak přidaly i kamarádky.

Proč odhalení věci trvalo tak dlouho, navíc když chování obžalovaného už dlouho předtím kritizovali někteří rodiče, vysvětlila jedna z psycholožek tím, že trauma u poškozených znovu vyvrcholilo v covidové době.

Podle státní zástupkyně Lucie Chalupské obžalovaný jako zdravotník dívky ve věku od devíti let při prohlídkách a ošetřování osahával na nahém těle a na genitáliích a některé znásilnil způsobem srovnatelným se souloží. Při domovní prohlídce u něj navíc našli policisté dětskou pornografii.

Nezletilé znehybňoval povalením a zalehnutím

Obžalovaný se hájí tím, že šlo jen o zdravotní prohlídky, například při hledání klíšťat. „Pokud to holkám bylo nepříjemné, za to se omlouvám, ale nebylo v tom nic sexuálního. Některé věci si vymyslely a zveličily v tiché poště,“ tvrdí obžalovaný.

Znalci přitom nenašli u obžalovaného sexuální deviaci, ale takzvaný infantilismus, který mu přináší uspokojení při práci s dětmi. Podle některých svědků nebyl v dětském kolektivu příliš oblíbený. Přezdívaly ho Úchyl. Po letech si část rodičů vzpomněla, že některé jeho praktiky jim nepřipadaly normální. Například jak se dotýkal nezletilých nebo je při hrách takzvaně znehybňoval povalením a zalehnutím.

Čtyři z poškozených dívek požadují na základě znaleckých posudků odškodnění za psychické trauma v celkové částce více než tři miliony korun. Jedna z nich se stále psychiatricky léčí a trpí sebepoškozováním a strachem z dospělých mužů. „Výslechy jsou pro ně jen dalším stresem. Pokoušely se tyto zkušenosti vytěsnit,“ svěřila se mimo soudní síň matka jedné z dívek. Soud bude pokračovat výslechy poškozených.

Komerční sdělení
