Až o dva a půl metru nižší hladina Lipna odhalila některé výpusti. Co trubkami teče do přehrady, to nikdo neuměl říct. Kvůli riziku znečištění vody se do akce na podzim pustili vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Ze svých pozorování sestavili interaktivní mapu na webu fytoplankton.cz/lipno-vypusti.
Ta může sloužit jako podklad pro přípravu dalších opatření ke zlepšení kvality vody. Zkoumání obsahu, který výpustmi míří do Lipna, už však nechali na jiných laboratořích. Na další vlastní výzkumy by potřebovali peníze.
Biolog Petr Znachor byl letos přizvaný k projektu občanské vědy v Radslavské zátoce. „Místní obyvatelé sehnali peníze a ve spolupráci se mnou odebírali vzorky. Zjišťovali jsme, jaká je kvalita vody po čas sezony v zátoce,“ popsal Znachor.
„Věděli jsme o dvou zdrojích – jednak o bezejmenném potoce pod Bližnou a o jedné výpusti od hotelu,“ vysvětlil. Výsledky ukázaly, že čistírna nefunguje úplně správně. „Může tak být významným zdrojem fosforu, který podporuje růst sinic právě v téhle oblasti,“ naznačil.
Znachor s kolegou Tomášem Chromčákem sami zmapovali celkem 40 kilometrů na levém břehu Lipna a šest kilometrů na pravém. Zaměřili se na osídlené oblasti, naopak se záměrně vyhnuli pravému břehu, kde jsou pastviny a lesy a kde vývody nepředpokládali.
„Celkem jsme nalezli asi padesát výpustí. Neřešili jsme, jestli je tam povolení, to nebylo naším úkolem,“ zdůraznil Znachor. Své výsledky zaslali dotčeným úřadům a agenturám, a to včetně Jihočeského kraje, který v roce 2023 zadal zpracování Studie stavu a návrhu řešení pro vodní nádrž Lipno.
„Analýza by velmi pomohla“
„My jsme neodebírali ani vzorky. Ale bylo by to žádoucí, protože analýza by nám velmi pomohla zpřesnit odhady přísunu fosforu do nádrže a byla by užitným zdrojem i pro tu studii,“ přidal Znachor.
„U velkých čističek existují povolení, tam problém v zásadě nevidím. Horší jsou malé čistírny, ke kterým nemáme žádné informace a předběžné výsledky naznačují, že nemusí fungovat správně. Na ty by to chtělo se zaměřit. Je třeba odebrat vzorky, ale to je otázka například na pracovníky Povodí Vltavy. My bychom pomohli, ale k tomu už potřebujeme nějakou finanční podporu,“ vzkázal.
Co všechno teče do Lipna? Vědci prověřují výpusti, které odhalila nízká hladina
Právě Povodí Vltavy podle své mluvčí Pavlíny Mertl také využilo snížení hladiny. „Postupně evidujeme místa vypouštění vyčištěných odpadních vod povolená vodoprávním úřadem. Stávající pokles hladiny bude využitý pro mapování výpustí, ve smyslu havarijní novely vodního zákona, včetně získávání poznatků a informací od jiných subjektů,“ potvrdila. Povodí nemůže ukládat pokuty a příkazy k odstranění, tím se zabývá příslušný vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí.
Na nedostatek peněz a krácení ve výzkumu upozornil nedávno ředitel Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer. Kritizoval rozhodnutím vlády, která seškrtala 1,401 miliardy korun a převedla je na jiné výdaje ministerstva školství.
„Nejde přitom o snižování platů vědců, ale o odebrání účelových prostředků nezbytných pro samotné provedení excelentního vědeckého výzkumu,“ oznámil.
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Financování českého výzkumu je podle něj dlouhodobě pod průměrem Evropské unie. „Je nutné zdůraznit, že další škrty ve vědeckých rozpočtech nepřinesou státu efektivní úspory. Zato jejich následky budou mnohem bolestivější než krátkodobé finanční přínosy,“ řekl.
Na vině je podle něj hlavně nedořešené financování nepedagogických pracovníků ve školství. „Vědci i pracovníci základních a středních škol společně vytvářejí a předávají znalosti, které jsou základem vzdělané a inovativní společnosti. Vzniká tak falešný konflikt mezi školami a výzkumem. Konflikt, který je škodlivý a zbytečný. Obojí je klíčové pro budoucnost země a jedno nesmí být financované na úkor druhého,“ je přesvědčený.
25. září 2025