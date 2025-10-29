Recidivista na statku zneužil kozu. Možná jsem trochu sexuálně vyváděl, přiznal

Neobvyklý případ musejí v těchto dnech řešit policisté ze Strakonic. Majitel menšího hospodářství nedaleko Radomyšle se na ně obrátil s tím, že někdo přepadl a pravděpodobně i znásilnil jeho kozu. To předběžně potvrdil i veterinář. Policisté už dopadli muže, který by měl mít všechno na svědomí.
Majitel menší farmy vše zjistil začátkem října, když si při krmení svých zvířat všiml, že není na jeho dvoře vše, jak má být. Následně poznal, že mu někdo vnikl na pozemek a také do stájí.

„Ve stáji u kozy pak našel nasypaná jablka a zvíře, celé evidentně neklidné, opuchlé a zraněné v zadní části těla,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Za zneužívání syna i vnuka a sex se psem dostali partneři deset let vězení

Když policistům vše nahlásil a poté vypovídal, tak si při tom vzpomněl, že večer před incidentem viděl u svého hospodářství divného chlapa s batohem.

Podle šetření na místě a předběžného stanoviska veterináře mohl někdo opravdu kozu zneužít. „Policisté navíc ve stáji zajistili několik stop a za pár dnů již měli na výslechu jednu známou firmu,“ zdůraznil mluvčí.

Recidivista a uživatel návykových látek přiznal, že do stáje skutečně zabloudil, asi tam i přespal. „A dodal, že možná trochu sexuálně vyváděl,“ doplnil Matzner s tím, že o moc více už k případu není potřeba dodávat.

Policisté zatím případ vyšetřují jako porušování domovní svobody. Na základě veterinární zprávy ovšem rozhodnou, zda dojde také i na obvinění z týrání zvířat.

