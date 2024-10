Značka „pozor labutě“ vykouzlí úsměv, tři přikázané směry nad sebou jen naštvou

Asi ta nejvtipnější značka se nachází v Litvínovicích u Českých Budějovic. Na tamním rybníku se před časem usadila labutí rodinka. Protože často chodila také přes poměrně rušnou silnici, nechalo vedení obce vyrobit speciální značku, která na ně upozorňuje. Na místě je od července, zhruba po měsíci ji sice někdo ukradl, ale obec nechala vyrobit novou, která je opět na svém místě.

„Tohle se rozhodně povedlo. Asi všichni místní tady o tom vědí a hlavně si myslím, že na to reagují i samotní řidiči. Když se podíváte do rybníku, tak tam labutě jsou a už jsou pěkně veliké, takže to dost možná i pomohlo,“ povídá přímo u značky jedna z obyvatelek Renata.

Stará známá Zavadilka

Jiné případy už ale nejsou tak zábavné, nad některými se řidiči či cyklisté spíš pozastavují. To je případ okrajové čtvrti Budějovic Zavadilky. Když tam před lety postavili novou cyklostezku, vyrostl u ní také les značek. Stezka je totiž každou chvíli přerušená vedlejší silnicí, a tak tam je obrovské množství značek o začátku a konci cyklostezky.

„Je to často zmiňované místo, ale nevím, jak to vlastně udělat jinak. Kdybychom šli do detailu, tak možná několik značek je v místě navíc, ale jinak tam být zkrátka musí,“ konstatuje krajský koordinátor BESIP Václav Kovář. Ten redakci okomentoval i další „značkově zajímavá“ místa.

A také potvrzuje, že vysoký počet značek ovlivňuje psychiku řidičů. „I kvůli tomu pak mohou vznikat nebezpečné situace,“ ví. Aktuálně je zavřená třeba cyklostezka ve Vrbenské ulici v Budějovicích. Pro jistotu to zdůrazňuje hned několik zákazů, takže to působí až směšně.

„Osobně bych ale neřekl, že je v Jihočeském kraji nebo hlavně v krajském městě takzvaně přeznačkováno. Je to zhruba osm až deset let, kdy se tím policie zabývala a minimálně značná část nadbytečných značek se odstranila,“ upozorňuje. Postupně se značky odstraňují na méně frekventovaných místech na okrajích měst, kde jsou hlavně rodinné domy. „Jenže tam pak řidiči jezdí takzvaně po paměti a změnu zjistí, až když jim tam někdo zprava vjede do cesty,“ varuje.

Velké množství značek je na cyklostezkách, které se kříží s chodníky a podobně. Často to působí až nesmyslně, jenže taková jsou pravidla. Je to například případ parku Dukelská. Tam je třeba značka, která upozorňuje smíšenou stezku, aby o tři metry dál byla další, která už upozorňuje na to, že je v místě pouze stezka po pěší.

Stop stav pro vyhrazené stání

Obrovská změť značení je v Budějovicích také v místech, kde fungují parkovací zóny. Například Havlíčkova kolonie či Pražské předměstí je vyloženě přeznačkované. Přispívá k tomu i skutečnost, že na mnoha místech mají někteří obyvatelé přeplacená parkovací místa přímo na registrační značku, a pak tam také musí být extra značka.

Protože už bylo takto vyhrazených parkovacích míst příliš, město na tento systém vyhlásilo stop stav. „Ta parkovací místa, kde už to obyvatelé mají smluvně zajištěné, nerušíme. Ale zároveň už nová neuvolňujeme. Výjimky samozřejmě tvoří lidé, kteří jsou například pohybově postižení, tam je taková výjimka logická,“ upřesňuje náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Budou více ohleduplní?

Několik měsíců jsou pak v krajském městě na mnoha místech také speciální informační tabule. Ty nabádají obyvatele k ohleduplnosti na stezkách, kudy se jezdí na kolech, bruslích, chodí pěšky, s kočárky, psy a podobně. „Buďme k sobě ohleduplní,“ píše se na tabulkách, kde jsou i piktogramy znázorňující bruslaře, cyklisty a další.

„Vytipovali jsme místa, kde se lidé takto potkávají. Chtěli jsme jako radnice vyslat signál, co si myslíme o těchto lokalitách, že nám jde o vstřícnost. Teprve se uvidí, jaký to bude mít efekt. Faktem je, že hned na začátku je někteří vandalové poškodili a chovali se tak přesně proti tomuto záměru,“ všímá si náměstek.

Dopravní stavby jsou problematické

Další samostatnou kapitolou jsou dopravní stavby, rekonstrukce silnic a podobně. „Nepřehledné nebo zmatečné situace vznikají často tam, kde se pracuje na silnici nebo staví nové úseky. Značek v daný moment přibude, ovlivní nebo zmate to vnímání řidiče,“ potvrzuje Kovář.

Upozorňuje na aktuální úpravy na křižovatce Diamant, tedy na sjezdu ze Strakonické a přivaděči od Písku v Budějovicích. „Sám jsem tudy jel a zkusil jsem se vžít do pozice řidiče tranzitu, jak bych reagoval. Asi to jinak vyřešit nešlo, ale kdekdo může zazmatkovat, obzvlášť když mu k tomu ještě něco radí navigace, musí sledovat značení,“ popisuje.

A pokračuje s dalšími případy. „Například podél Vltavy směrem k Dlouhému mostu si sám říkám, jestli jsem vlastně na chodníku nebo na stezce pro cyklisty, abych se podle toho choval a mohl zůstat v „defenzivním stylu“. Proto jsou značky užitečné, i když je jich v místě třeba víc,“ vysvětluje.

Kritický je naopak u dublujících se značek při stavbách „S tím mám zkušenosti a často se s tím setkávám. Firmy získají povolení na umístění těch značek při opravách, stavbách a podobně. Ale značky samotné pak umisťují například dělníci, kteří o tom tolik nepřemýšlí nebo neví. Pak třeba umístí omezení rychlosti těsně před křižovatku, ale za ní v místě stavby už omezení zase neplatí. Často se značky vysloveně dublují,“ vnímá.

To je případ třeba stavby obchvatu Lišova a Štěpánovic nedaleko Budějovic. „Když jedu od Budějovic, tak je značka kousek před sjezdem na Libníč, Jelmo, Hůry atd. Varuje, že za asi 700 metrů končí rychlostní silnice. Za těch 700 metrů je další značka, že rychlostní silnice opravdu končí. Jenže se přiblížím do omezení, kde je původní značka, že zakrátko končí rychlostní silnice a už v omezení je pak další původní značení, že rychlostní silnice opravdu končí. Tam by to mělo být zaslepené. Teď navíc sjezd zavřeli, takže značek ještě přibylo,“ popisuje nepříjemnosti z praxe řidič Petr Kalous.

Když je značení moc, nebo je nesmyslné, dělá to podle Kováře z BESIP tak akorát medvědí službu. „Protože se snažíme působit na psychiku řidiče. Ale přemýšlející šofér tyto nesmyslné značky dodržovat nebude, čímž ztrácí důvěru a pozornost i v ty další. Navíc je to pak ještě mnohdy k smíchu místním nebo lidem na sociálních sítích,“ všímá si.

Snaží se proto apelovat na úřady, které umístění značek povolily. „Ty ale odvětí, že technicky je tam vše správně, že nemají důvod zasahovat. Ale správně to není, je třeba využívat zdravý rozum,“ uvádí.