Žloutenka už má na jihu Čech první oběť. Pacienty se daří včas očkovat

Autor:
  15:33
Do konce listopadu jihočeští hygienici evidovali 96 případů žloutenky typu A. Rizikoví jsou lidé, kteří mají chronické problémy s játry. Žloutenka už má na jihu Čech první oběť, zemřel starší muž.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vysoký nárůst virové hepatitidy typu A trápí celou republiku a tento trend se nevyhnul ani jižním Čechám. Ke konci listopadu Krajská hygienická stanice (KHS) evidovala celkem 96 případů tohoto onemocnění. Meziročně se jeho výskyt několikanásobně zvýšil.

„V roce 2024 to bylo deset případů, v roce 2023 tři a v roce 2022 dva. V roce 2021 kraj postihla lokální epidemie, kdy bylo hlášeno 148 případů,“ sdělila Gabriela Žampachová, zástupkyně ředitelky protiepidemického odboru KHS.

Podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je krajský výskyt sedmý nejvyšší. Nejvíce případů žloutenky typu A, konkrétně 44, je na Krumlovsku. Následuje Budějovicko se 17 případy, Táborsko s 12 a Jindřichohradecko s 11. Zbylé okresy hlásí jednotky případů.

Zvýšené počty nakažených řeší už přibližně půl roku českobudějovická nemocnice. „Trvale máme několik pacientů s hepatitidou A na oddělení, naštěstí to nejsou velké zástupy, nyní je jich pět,“ řekl primář infekčního oddělení Aleš Chrdle. Dodal, že se daří pacienty očkovat a část lidí se díky tomu nákaze vyhne.

Epidemie žloutenky A je největší od roku 1984, nejvíc nakažených je v Praze

Právě očkování primář považuje za nejlepší prevenci. Vakcín je ale místy nedostatek, což pociťují i v českobudějovické nemocnici. Občas musejí počkat, než vakcína dorazí. Nestává se však, že by na pacienty nezbyla, spíš ji dostávají na poslední chvíli.

Vakcinace se skládá ze dvou dávek. „Už první chrání před nákazou. Po půl roce se dává druhá, která zajistí dlouhodobou, vlastně celoživotní ochranu,“ popsal Chrdle. Očkování považuje za bezpečné, účinné a poměrně dobře tolerované. Naočkovaný jedinec může většinou pouze pociťovat bolest ramene nebo krátkodobě zvýšenou teplotu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro MF DNES uvedl, že zájem o očkování je letos mimořádný. „Je možné to vysvětlit výrazným nárůstem případů, ale také zvýšenou informovaností občanů a do jisté míry i zájmem o prevenci a ochranu zdraví,“ stojí v odpovědi.

Dostupnost vakcín SÚKL sleduje a spolu s ministerstvem zdravotnictví průběžně zajišťuje mimořádné dodávky na český trh. „Za poslední dva týdny SÚKL propustil v případě vakcíny proti hepatitidě A celkem 40 456 kusů variant pro děti a dorost a 40 071 kusů variant pro dospělé. Ty jsou určené k rovnoměrné distribuci do všech krajů,“ dodal ústav.

Zemřel 63letý muž

Nakaženým pacientům bývá v akutní fázi špatně od žaludku, jsou unavení, zvrací, bolí je břicho a mohou mít horečky. Když přicházejí do nemocnice, tyto potíže už odeznívají, přesto ovšem mohou stále cítit únavu či nechutenství.

Problémem je, že některým z nich přestávají fungovat játra, kvůli nahromadění žlučových barviv v krvi zežloutnou a zároveň ztmavne moč a zesvětlá stolice.

Léčba tohoto onemocnění je však jen podpůrná, lidé s problémy s játry jsou hospitalizovaní do jejich odeznění. „Nemáme žádné léky přímo proti tomuto viru žloutenky typu A, na rozdíl od jiných virových hepatitid. Tady musíme tomu člověku pomoct doplnit to, co mu chybí, například infúzemi, a ulehčit příznaky, aby jim nebylo špatně a mohli jíst,“ upřesnil primář.

Trvání onemocnění je individuální, od dnů do několika měsíců. Větší problémy může působit lidem, kteří měli už předtím nemocná játra. „V takovém případě může být i smrtelné. Považuji za zneklidňující, že mezi těmi, kteří za poslední rok na žloutenku typu A zemřeli, nejsou jen lidé, kteří dlouhodobě a pravidelně pili alkohol nebo jinak přetěžovali svá játra, ale i lidé, kteří byli zdánlivě zdraví,“ komentoval.

Obavy u sousedů. Německo kvůli žloutence vydalo doporučení pro cesty do Česka

V budějovické nemocnici zatím úmrtí neměli, podle statistik SZÚ už však jeden Jihočech nákaze podlehl. Měl jím být třiašedesátiletý muž, u něhož se první příznaky projevily koncem září. Zemřel v první říjnovou sobotu.

Nárůst počtu nakažených potvrdila i táborská nemocnice. „Současný stav představuje zvýšený výskyt, avšak stále v mezích obvyklých epidemiologických výkyvů,“ uklidnila mluvčí zdravotnického zařízení Jana Háková.

Nákaze se přezdívá nemoc špinavých rukou. Podle Žampachové je tak stěžejní poctivě dbát na hygienu a využívat nezávadnou pitnou vodu a potraviny.

Vyšší množství případů lze spojovat s rostoucím počtem lidí v populaci, kteří se s nákazou dosud nesetkali. KHS eviduje i onemocnění přivezená ze zahraničí, zvláště z exotických zemí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...

Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, řekl v pondělí Kuba. V krajských...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

Žloutenka už má na jihu Čech první oběť. Pacienty se daří včas očkovat

Ilustrační fotografie

Do konce listopadu jihočeští hygienici evidovali 96 případů žloutenky typu A. Rizikoví jsou lidé, kteří mají chronické problémy s játry. Žloutenka už má na jihu Čech první oběť, zemřel starší muž.

4. prosince 2025  15:33

Pohřešovanou čtrnáctiletou dívku z jižních Čech vypátrali až v Praze

ilustrační snímek

Čtrnáctiletá dívka z Jindřichohradecka, po níž pátrala policie, se našla dnes v Praze. Informaci policisté sdělili po poledni s tím, že školačka je v pořádku. Podle oznámení o pátrání dívka trpí...

4. prosince 2025  10:40,  aktualizováno  12:34

ODS ukončila členství jihočeským odpadlíkům. Nešťastné a nevhodné, reagoval Kuba

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Vedení ODS ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, sdělil místopředseda občanských...

4. prosince 2025,  aktualizováno  11:51

Když je majitel cizinec, tak toho využijme, říká nový člen akademie Dynama Kotrba

Jiří Kortba v Dynamu hrával, zastával také pozice trenéra nebo generálního a...

Jihočeský kraj určil Jiřího Kotrbu jako svého člena správní rady akademie fotbalového Dynama České Budějovice. „Potěšil mě vstup kraje a města do Složiště s tím, že ho kraj chce modernizovat a...

4. prosince 2025  9:12

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

3. prosince 2025  18:16

Jdu za Kubovo hnutí. Senátor Fiala nebude příští rok obhajovat mandát za ODS

Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala vyhrál první kolo senátních voleb na...

Senátor za strakonický obvod Tomáš Fiala nebude v příštím roce obhajovat mandát za ODS. Bude kandidovat za nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Fiala není členem ODS, ale před pěti lety za...

3. prosince 2025  18:11

Borovanští odmítají dobývání živce, i když firma snížila roční objem těžby na půlku

Firma sídlí na okraji Borovan.

Proti plánům rakouské společnosti na otevření lomu na Českobudějovicku jsou místní, spolky i Zoo Dvorec, která stojí asi kilometr od těžebního místa. „Místo jsme si vybrali jako poklidné, čisté a...

3. prosince 2025  12:04

Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Parkovací dům Sojčák má dva samostatné vjezdy, které obsluhují jeho příslušnou...

Obyvatelé táborského sídliště Nad Lužnicí mají nový parkovací dům. Nabízí 235 míst pro rezidentní parkování, 185 z nich je už zamluvených. Roční parkování vyjde pro běžná vozidla na 12 tisíc korun,...

3. prosince 2025  9:13

Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie v Biologickém centru Akademie věd...

Jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích objasnili mechanismy, jak se chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu z klíštěte do lidského těla. Toto zjištění by...

2. prosince 2025  16:24

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁME ZKUŠENÉHO ELEKTRIKÁŘE

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 30 704 volných pozic

Jinde invazivní mývaly střílejí, v Táboře je budou množit. Zoo získala výjimku

Zachráněnou samici mývala severního od Tomáše Prchala převzala vedoucí...

Zoo Tábor získala mimořádnou výjimku. Jako jediné zařízení v celé Evropě může chovat, ale také množit mývaly severní. Chov této medvídkové šelmy je totiž v EU zakázaný, protože je považovaný za...

2. prosince 2025  11:11

Domy s apartmány nerespektují krajinný ráz. Developer s projektem u Lipna narazil

Lojzovy Paseky je lokalita na levém břehu Lipna kousek od Frymburku. Jsou tam...

Na zeleném pobřeží Lipna vyroste na oploceném dvouhektarovém pozemku deset apartmánových domů s parkovištěm. Tak má vypadat developerský záměr podle rybářů v romantické lokalitě Lojzovy Paseky poblíž...

2. prosince 2025  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.