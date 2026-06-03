Kriminalisté objasnili celkem 11 skutků, kterých se dva čtyřiatřicetiletí muži z Českobudějovicka a jeden dvaatřicetiletý muž z Pardubicka dopustili. Při svých krádežích napáchali škodu přesahující milion korun.
V těchto dnech jim kriminalisté sdělili obvinění ze spáchání trestného činu krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poškození cizí věci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Všichni tři jsou stíháni vazebně.
Největší akcí trojice mužů byla dubnová krádež v zemědělském areálu v obci Hněvkovice na levém břehu řeky Vltavy. Odvezli hydraulický nakladač v hodnotě 500 tisíc korun a dalších věc a také na místě usmrtili tři prasata, která následně odvezli na kolečku.
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„Jeden z mužů měl už v polovině listopadu loňského roku ukrást v jedné prodejně v Týně nad Vltavou pivní plastové přepravky s prázdnými lahvemi. Mezi další objasněné skutky patří dubnová krádež v areálu jedné společnosti v Týně nad Vltavou, odkud měl jeden z obviněných odcizit několik přepravek různých barev v hodnotě přesahující částku 283 tisíc korun,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Vyřešený je rovněž případ z Olešníku, kde dva z obviněných vnikli do areálu jedné společnosti, odkud podle policistů ukradli z odstaveného vysokozdvižného vozíku dvoje kovové nakládací vidle v hodnotě sedm tisíc korun. Jeden z pachatelů pak v polovině května prodal za 15 tisíc korun motocykl značky Jawa, ačkoliv věděl, že stroj pochází z majetkové trestné činnosti spáchané jiným pachatelem.
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„V závěru vyšetřování se kriminalistů podařilo v jednom sběrném dvoře na Českobudějovicku vypátrat odcizený hydraulický nakladač, a následně ho tak mohli vrátit do zemědělského areálu v Hněvkovicích,“ uzavřela mluvčí.