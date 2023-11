Zloději nakradli nářadí za půl milionu, v autech na něj měli speciální skrýše

Dva muži ve věku 21 a 27 let se rozhodli pro netradiční způsob krádeží. Ve svých osobních autech si vytvořili dvojitá dna a schránky pro úschovu zboží. Pro to pak jezdili do jednoho z velkých obchodů, který se zabývá prodejem stavebního materiálu, zahradní techniky, rostlin či nářadí.

„V průběhu uplynulého půl roku navštěvovali zmiňovaný obchod a ve velkém kradli stovky kusů zboží - nářadí, různé lepicí hmoty, nabíječky, baterie, světla a mnoho dalšího. Celkem způsobili škodu bezmála půl milionu korun,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Holická.

Když vše „prasklo“, mladíkům se evidentně ulevilo. Policistům tvrdili, že jsou rádi, že už je odhalili, protože se stejně celou dobu báli, že se na to přijde. Mnoho odcizených věcí dokonce vrátili a značnou finanční škodu i uhradili.

S ukradeným zboží totiž měli pravděpodobně jiné plány než klasičtí zloději. Materiál si schovávali a chtěli rozjet vlastní podnikání. V tomto případě pro start svého obchodu nezvolili zrovna vhodnou cestu a místo byznysu je bude čekat soud.

„I když policistům řekli, že je celá věc mrzí, nic to nemění na tom, že se protiprávního jednání dopustili a policisté je podezírají ze spáchání přečinu krádeže spáchané formou spolupachatelství,“ doplnila Holická.