Zloděj odnesl z protivínského zámku stroj věžních hodin, který váží přes 50 kilo

Do zámku v Protivíně na Písecku, který skupina IC Group chtěla přestavět na sídlo malajské královské rodiny, se vloupal zloděj. Mimo jiné ukradl i padesát kilogramů těžký stroj věžních hodin. Nyní po něm pátrají policisté a žádají o pomoc případné svědky.
Zloděj ukradl stroj věžních hodin ze zámku v Protivíně.

foto: Policie ČR

Zámek v Protivíně na Písecku (7. března 2023)
Stávající podoba protivínského zámku
Zámek v Protivíně.
Zámek v Protivíně na Písecku (7. března 2023)
Zloděj se do areálu barokního zámku vloupal mezi 29. červencem a 5. srpnem. Překonal oplocení a vnikl do vnitřních prostor, kde vše prohledal.

„Ukradl stroj věžních hodiny vážící přes 50 kilogramů, okapy a další plechy z barevného kovu, stavební materiál a nářadí celkem za 112 tisíc korun,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Pohádky je konec. Malajský fond nemá peníze na opravu zámku v Protivíně

Po pachateli nyní pátrají policisté a žádají případné svědky, aby se ozvali na číslo 74 235 740 nebo na linku 158.

Oprava zámku za půl miliardy

Barokní zámek patřil v minulosti Schwarzenbergům. Na podzim roku 2021 ho i s přilehlým parkem koupila IC Group. Uváděla, že za ní stojí Malajský královský fond.

Zloděj ukradl stroj věžních hodin ze zámku v Protivíně.
Zámek v Protivíně na Písecku (7. března 2023)
Stávající podoba protivínského zámku
Zámek v Protivíně.
Náklady na opravu zámku měly přesáhnout 500 milionů korun, sdělila loni v srpnu ČTK Věra Nagyová ze skupiny IC Group. Dělníci stihli opravit některé stropní konstrukce, celý krov a částečně vyměnili střešní krytinu. uvedla loni v létě.

Objekt ale loni v lednu zajistila národní centrála proti organizovanému zločinu kvůli podezření, že je výnosem z trestné činnosti.

Motorkář se spolujezdkyní riskantně ujížděl policii, honička má hořký konec

Nebezpečná honička se v úterý odehrála v centru Českých Budějovic, kde chtěl policistům zmizet čtyřicetiletý motorkář. Pozornost hlídky na sebe upoutal, když vjel do zákazu vjezdu. V době odpolední...

6. srpna 2025  11:01

Konec telefonátů strážníkům kvůli autům na trávě. U hřiště postaví parkoviště

Hasiči a sportovci ze Semic u Písku budou mít u hřiště nové parkoviště. Areál, který se rozrůstá, láká čím dál tím více návštěvníků. Ti zatím odstavují svá auta na travnatých plochách. Do konce roku...

6. srpna 2025  9:24

