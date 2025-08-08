Zloděj se do areálu barokního zámku vloupal mezi 29. červencem a 5. srpnem. Překonal oplocení a vnikl do vnitřních prostor, kde vše prohledal.
„Ukradl stroj věžních hodiny vážící přes 50 kilogramů, okapy a další plechy z barevného kovu, stavební materiál a nářadí celkem za 112 tisíc korun,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Po pachateli nyní pátrají policisté a žádají případné svědky, aby se ozvali na číslo 74 235 740 nebo na linku 158.
Oprava zámku za půl miliardy
Barokní zámek patřil v minulosti Schwarzenbergům. Na podzim roku 2021 ho i s přilehlým parkem koupila IC Group. Uváděla, že za ní stojí Malajský královský fond.
Náklady na opravu zámku měly přesáhnout 500 milionů korun, sdělila loni v srpnu ČTK Věra Nagyová ze skupiny IC Group. Dělníci stihli opravit některé stropní konstrukce, celý krov a částečně vyměnili střešní krytinu. uvedla loni v létě.
Objekt ale loni v lednu zajistila národní centrála proti organizovanému zločinu kvůli podezření, že je výnosem z trestné činnosti.