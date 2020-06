Zloděj ukradl auto s GPS modulem, ujel s ním přes 250 kilometrů

Jihočeští policisté dostali zprávu o ukradeném voze Škoda Octavia odpoledne okolo čtvrté hodiny. Jeho majiteli se vyplatilo, že měl v autě nainstalovaný GPS modul, díky němuž bylo možné vůz se zlodějem celou dobu sledovat.

„Bylo to pro nás velmi dobrým vodítkem k zjištění, kde se vůz nachází. Na základě toho policisté zjistili, že zloděj mířil na sever Čech,“ popsal detaily z pátrání mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.



Zloděj ujížděl z Písku přes Plzeň směrem do Karlovarského kraje, odkud pokračoval dále na Most. V obci Staňkovice si hledaného auta všimli postoloprtští policisté, kteří jej pronásledovali až do obce Malé Březno na Mostecku.

„Signál ze sledovacího zařízení je navedl až na konkrétní místo, kde se nacházelo jak sledované vozidlo, tak pachatel, který jej odcizil. Policisté museli řidiče vozu zadržet za pomoci donucovacích prostředků,“ dodal Bajcura. Zloděj s autem ujel přes 250 kilometrů.



Písečtí policisté se případu věnují kvůli podezření z krádeže vozu. Kvůli tomu, že v autě zůstaly také doklady a platební karta řidiče, vyšetřují muže i kvůli neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.