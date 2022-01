Auto začalo couvat i s překvapeným zlodějem, nabouralo do plotu

Nečekaně skončil v Písku pokus zloděje o vloupání do zaparkovaného auta. Když se dostal dovnitř a hledal, co ukradne, vůz se s ním náhle rozjel a naboural do plotu na druhé straně silnice.