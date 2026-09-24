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Srážku vlaků s 37 zraněnými zavinil strojvůdce rychlíku, škoda je nakonec poloviční

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  10:50
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
38 fotografií
Listopadovou čelní srážku vlaků Českých drah u Zlivi na Českobudějovicku zavinil podle zjištění Drážní inspekce strojvedoucí rychlíku, který projel návěstidlo s příkazem stůj. Při nehodě se zranilo 37 lidí a celková škoda byla vyčíslena na 85,2 milionu korun.

Drážní inspekce vydala ve středu k nehodě závěrečnou zprávu. Nehoda se stala loni 20. listopadu v 06.16 hodin. Střetl se při ní rychlík jedoucí z Českých Budějovic s osobním vlakem v opačném směru. Kvůli poruše mezi Zliví a Dívčicemi byl v době nehody v tomto úseku vedený provoz jen po jedné koleji.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
38 fotografií

Strojvedoucí rychlíku podle své výpovědi špatně přečetl návěsti a domníval se, že může pokračovat v jízdě, přestože dostal příkaz k zastavení. Vjel tak do cesty osobnímu vlaku.

Ve vlacích cestovalo pět desítek lidí. Podle informací uváděných po nehodě záchranáři ošetřili 47 lidí, jihočeské nemocnice přijaly 35 pacientů. Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě uvádí 37 zraněných.

Do srážky osobních vlaků chybělo málo, zasáhl generální stop. Případ řeší policie

Poškozeny byly lokomotivy obou souprav i koleje. Předběžná škoda byla odhadována na 150 milionů korun, nakonec byla vyčíslena na 85,2 miliony. Nižší je mimo jiné kvůli tomu, že osobní vlak bude možné opravit.

Kvůli havárii vlaky na trase České Budějovice - Plzeň nejezdily téměř osm hodin. Na trati není zabezpečovací systém ETCS, který vyhodnocuje jízdu vlaku a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího automaticky zasáhne a vlak zastaví. S jeho zavedením na této trati se počítá po roce 2030, trať čeká celková rekonstrukce.

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

Letos od začátku roku do konce srpna eviduje inspekce 130 případů, kdy strojvedoucí chybně projeli kolem návěstidla zakazujícího jízdu a následovala srážka nebo vykolejení. Z nich 96 se týkalo běžných jízd vlaků a 34 posunů. Loni se stalo takových případů za celý rok 122, z toho se týkalo 80 běžných jízd a zbývajících 42 případů posunů.

20. listopadu 2025

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