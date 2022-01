Spolek Zliváci založil sbírku pro rodinu, jíž shořel dům. Pomáhají i další

„Nezbylo nám nic, přišli jsme nejen o vybavení, oblečení, ale i o veškeré fotografie a cennosti. Všechno zůstalo uvnitř,“ říká dvaapadesátiletá Dita Popelová a těžko zadržuje pláč.

Oheň likvidovali profesionální hasiči z Českých Budějovic, kteří přivezli i automobilový žebřík, a dobrovolné jednotky ze Zlivi a Hluboké nad Vltavou. Vyšetřovatel hasičů stanovil výši vzniklé škody na 1,5 milionu korun, hodnota uchráněného majetku činí pět milionů. Jako příčinu vzniku uvedl nedbalost při obsluze topidla.

Manželé se do domu od čtvrtka nedostali. „Celá střecha je zničená. Byla tam třiceticentimetrová vrstva zateplovací vaty, která je úplně nacucaná vodou, teče z ní ještě teď. Nevědělo se ani, jestli strop vydrží. Všichni nastoupili a čistí vršek, musí se to zakrýt, zaplachtovat. Teprve pak budeme moct jít dovnitř, je tam i díra do stropu. Doufáme, že půjde opravit. Důležité také bude, co řekne statik,“ uvažuje Popelová.

Páru se snaží pomoct lidé z okolí i členové místního spolku Zliváci, kteří hned začali organizovat finanční sbírku. „Od první chvíle bylo jasné, že pomoct musíme. Díky ochotě a rychlé reakci úředníků na Jihočeském kraji jsme mohli sbírku spustit už v pondělí,“ popisuje předseda spolku Václav Škopek.

Pomoc nabídli i další. „Dostali jsme klíče od bytu fantastických lidí ze Zlivi, kteří nám poskytnou azyl na nezbytně dlouhou dobu jen za cenu energií. Počítáme, že tam budeme nejméně půl roku. Velmi nám to pomohlo,“ podotýká Popelová a dodává, že ve městě jsou všichni lidé velmi vstřícní a pomáhají.

Situaci zhoršují ještě její zdravotní problémy. Má bezlepkovou dietu a z jídelníčku musí vynechávat i živočišné mléko.

„Kdyby mi chtěl někdo něco darovat, pak by mi pomohly bezlepkové a bezmléčné potraviny. Měla jsem nakoupené zásoby, přišla jsem o ně. Vděčná bych byla i za počítač, kdyby se chtěl někdo zbavit starého. Hodně věcí si objednávám přes internet, nedají se lehce sehnat,“ uvažuje Popelová.

Kvůli své nemoci by využila i takzvaný pomalý hrnec. „A plachty, těch budeme při opravě domu potřebovat hodně,“ naznačuje.

Zájemci o materiální pomoc mohou kontaktovat Václava Škopka. Číslo transparentního účtu, na který je možné posílat finanční příspěvky, je 244746781/0600. „Sbírka je pod kontrolou Jihočeského kraje a vybrané peníze mohou být rodině vypláceny po částech, nebo najednou, jak bude potřebovat,“ dodává Škopek.