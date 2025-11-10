T jako Tábor. Město husitů má zlatou minci s památnými domy v historickém centru

  17:07
Tak už i Tábor má vlastní minci. Je vyrobená z ryzího zlata a zdobí ji motivy jedinečné táborské architektury. Česká národní banka (ČNB) jejím vydáním uzavírá oblíbený cyklus věnovaný desítce městských památkových rezervací v České republice.
Vítězný návrh mince vytvořili Josef Oplištil a Tereza Vlčková (na snímku). Uspěli s koláží domů v městské památkové rezervaci. | foto: David Peltán

„Tábor není jen místem, ale je symbolem, který dokázal změnit dějiny. Symbolem solidarity, víry a pravdy. Město stojící na principech silnějších než zbraně. Proto jsme mu věnovali minci, stal se tak důstojným zakončením tohoto cyklu. Na minci je vyobrazena architektura, jež nese rukopis celých generací,“ vyzdvihla členka rady ČNB Karina Kubelková, která ji společně s guvernérem ČNB Alešem Michlem a starostou Tábora Štěpánem Pavlíkem představila v gotickém sále Husitského muzea.

Vítězný návrh mince vytvořili Josef Oplištil a Tereza Vlčková (na snímku). Uspěli s koláží domů v městské památkové rezervaci.

Podoba mince vzešla z umělecké soutěže, do níž se zapojilo 12 výtvarníků. Vítězný návrh vytvořili Tereza Vlčková a Josef Oplištil. Uspěli s koláží památek, která zdůrazňuje unikátní architekturu města založeného na počátku 15. století husity.

Lícní straně dominují části Ctiborova a Škochova domu s původními řemeslnými detaily. Na rubu jsou Stará radnice a dva měšťanské domy. Obě propojuje motiv sgrafitových omítek na pozadí a iniciála T.

Městská památková rezervace Tábor

Díky mimořádně cennému a z velké části dochovanému jádru je jedním z nejcennějších historických celků v Česku. Na jeho území je 275 státem registrovaných památek. K nejvýznamnějším patří Stará radnice, měšťanské domy se sgrafitovou výzdobou, hrad Kotnov a Bechyňská brána nebo části původního městského opevnění. Městskou památkovou rezervací je od roku 1961.

„Pan Oplištil je skvělý, špička ve svém oboru. Já jsem moc vděčná, že si mě vybral a oslovil mě na společný návrh. Na této minci jsem se vlastně učila a naučila se věci, co jsem do té doby neznala,“ komentovala dvacetiletá studentka třetího ročníku VOŠ oboru ražená medaile a mince v Jablonci nad Nisou Tereza Vlčková. S úsměvem dodala, že za vítězný návrh dostala finanční odměnu, ta však už padla za studium.

ČNB vydala celkem 9 800 mincí s motivem Tábora, z toho 2 900 v běžné a 6 900 ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovaným reliéfem. Každá váží 15,55 gramu, má průměr 28 milimetrů a ryzost 999,9. Vyrazila je Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Prodejní cena je vyšší než nominální hodnota mince (5 000 korun), odráží totiž nejen aktuální cenu zlata a výrobní náklady. Mince jsou v prodeji od 21. října u smluvních partnerů ČNB.

ČNB vydává novou sérii zlatých mincí, první je věnována městu Cheb

Česká národní banka již do zlata nechala otisknout dominanty Chebu, Jihlavy, Mikulova, Litoměřic, Kroměříže, Hradce Králové, Olomouce, Moravské Třebové a Štramberk.

10. listopadu 2025  17:07

