Komisař neúřaduje. Podezření na podvody u zkoušek paralyzovalo autoškoly

O několik majitelů autoškol a zkušební komisaře z Prachaticka se údajně už delší dobu zajímají kriminalisté. Na případ jako první upozornil Denik.cz. Vše vyvrcholilo na konci ledna, kdy se podle dostupných informaci uskutečnila rozsáhlá policejní akce v souvislosti s tímto případem.

„Do akce byly zapojeny desítky policistů, kriminalistů i policisté zásahové jednotky. Případ se týká hospodářské trestné činnosti a vzhledem k fázi, ve které se nachází, k němu nemohu poskytnout bližší informace,“ reagovala pro Deník mluvčí jihočeských policistů Lenka Krausová.

Na dotaz redakce iDNES.cz už pouze oznámila, že si okresní státní zástupce vyhradil právo na poskytování informací a policisté už tak k případu nemohou sdělit nic dalšího.

„K celé věci nemůžeme poskytnout žádné informace, jen potvrdím, že věc dozorujeme. Ale nebudu ani komentovat, jestli byl někdo v případu obviněn,“ uvedl prachatický státní zástupce Zdeněk Šrámek.

Zapojení nového komisaře chtějí urychlit

Zástupce městského úřadu v Prachaticích potvrdil, že zkušební komisař nyní není k dispozici. Případ se má ale týkat až dvou desítek osob z řad komisařů a provozovatelů autoškol.

„Je to pro nás složité, protože pro ORP (obec s rozšířenou působností, pozn. red.) Prachatice nemáme nyní jediného zkušebního komisaře. Snažíme se jej sehnat. Zatím jsme museli plánované závěrečné zkoušky v autoškolách odložit,“ řekl tajemník prachatického městského úřadu Luboš Šafránek.

Vyšetřování nyní může trvat týdny a zatím k němu nikdo nebude sdělovat nové informace.

„Město vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice komisaře, to ale nesouvisí s událostmi minulého týdne,“ vysvětlil dále tajemník s tím, že kvalifikovaných odborníků v této oblasti je nedostatek a prachatickému úřadu jeden zkoušející chyběl.

„Bylo by skvělé, kdyby se přihlásil někdo, kdo má osvědčení. Předpokládáme totiž, že jej budeme muset nejdříve vyškolit. To znamená bude muset absolvovat osmitýdenní kurz. Ten vypisuje ministerstvo dvakrát ročně a je velmi žádané. Takže budeme jednat s ministerstvem, zda-li bychom nemohli získat nějakou výjimku,“ objasnil následující kroky Šafránek.

Autoškoly mohou přihlásit své žáky k vykonání zkoušky jen tam, kde mají vlastní působnost. Na Prachaticku jsou to tedy jen Prachatice a Vimperk. Jejich žáci se už přehlásit mohou, nese to s sebou ale další náklady.

Vždyť jsou všude kamery, diví se lidé z branže

Potíže na Prachaticku zaznamenala také Iveta Švarcová ze zavedené budějovické autoškoly Švarc. „Volal mi to bývalý kolega z Prachatic, který u nás začínal. Nechci se k tomu vyjadřovat a ani bych neměla. Ale nechápu, že se v dnešní době ještě něco takového děje. Testy jsou na počítačích, jako učitelé do učeben se žáky ani nechodíme. Všude jsou kamery. Nerozumím tomu, že se to snaží někdo obcházet. Nejlepší je dělat všechno poctivě a fér,“ uvedla.

Případné porušení předpisů a pravidel odsuzuje. Z vlastních zkušeností z Českých Budějovic je přesvědčená, že v krajském městě se nic takového neděje.

„Musím všechny komisaře pochválit. Jsou lidští a zároveň i přísní, ale to je třeba. Nechtějí pustit na silnice někoho, kdo jezdí nebezpečně nebo dělá chyby. Od nehody u Hluboké asi před pěti lety, kdy tam mladý řidič rozpůlil auto, jsou ještě přísnější. Zkoušky v Budějovicích jsou opravdu náročné na komisaře i provoz. Nás s kolegy často chválí, že řidiče dokážeme dobře připravit,“ přidala Švarcová.

Řada dalších zástupců autoškol z Prachaticka nebo i napříč krajem se k tématu vyjadřovat nechce.