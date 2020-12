Exhejtman Zimola je starostou Nové Bystřice. Vrcholovou politiku vyloučil

„V Nové Bystřici jsem přes 20 let zastupitelem. V minulosti jsem byl starostou a v posledních dvou letech místostarostou. Proto je tento krok kontinuální a nevrhám se do nějakého neznámého prostředí. Navíc můj předchůdce Vladimír Bláha už dříve avizoval, že letos odejde do důchodu,“ uvedl Jiří Zimola.

Do funkce jej zvolili na posledním zasedání zastupitelé Nové Bystřice. Ze stejné pozice se v minulosti dostal do krajského zastupitelstva a následně i do funkce hejtmana. Zimola uvedl, že v současnosti podobné ambice nemá.

„Mým cílem je dovést Novou Bystřici do komunálních voleb, které budou za dva roky. Co bude dál, zatím neřeším. Ani nevím, jestli v těch volbách budu kandidovat,“ řekl.

Rozešel se s vedením ČSSD

Jiří Zimola byl dlouhé roky jednou z hlavních tváří ČSSD. Vykonával funkci krajského předsedy a na několik měsíců se stal i celostátním místopředsedou sociálních demokratů. Postupně se však se stranou názorově rozcházel a letos ji opustil. Následně založil hnutí Změna 2020, s nímž kandidoval do krajských voleb. V nich Změna 2020 získala 1,91 procenta.

„Doplatili jsme na to, že jsme vznikli až pár měsíců před volbami a lidé nás pořádně neznali. Navíc kvůli koronaviru byla obecně kampaň všech stran minimální,“ prohlásil Zimola.

Přestože opustil ČSSD, zůstávají mu blízké sociálně-demokratické ideály. V současné situaci si však nedovede představit, že by se do strany vrátil. Dodal, že se neztotožňuje s lidmi, kteří ČSSD vedou.

„Je celkem jisté, že mě lidé nikdy neuvidí jako člena TOP 09 nebo ODS. Ale pokud by se v budoucnu situace v sociální demokracii změnila, návrat vyloučit nemůžu. Ale je to jen hypotetická úvaha,“ dodal Zimola.