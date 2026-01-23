Dálnice přivedla na Kozí pláně více lyžařů, na Lipně si zabruslíte při svíčkách

  12:34
Stovky lyžařů si pravidelně užívají sjezdovku na Kozích pláních na Českokrumlovsku. Podmínky mají v těchto dnech velmi dobré. To platí i pro ostatní areály na jihu Čech. Další sníh by však uvítaly. Opětovné ochlazení znovu nabízí příležitosti pro bruslaře.
Na Kozích pláních využívají nové dělo a rolbu.

Na Kozích pláních před sezonou investovali do novinek. „Přikoupili jsme další dělo, máme novou rolbu,“ vyjmenoval Václav Mazák, provozovatel areálu, kde mají širokou přes 500 metrů dlouho osvětlenou sjezdovku, dva vleky a dětské hřiště s malým vlekem.

Další vylepšení poznají lyžaři už při příjezdu, protože auto odstaví na novém bezplatném parkovišti. „Také nám pomohlo otevření úseků dálnice D3 až ke Kaplici-nádraží, protože lidé z ní sjedou a pak to k nám mají pět minut. Hlavně rodiny s dětmi ocení, že se ke sjezdovce dostanou rychle a bezpečně. I díky tomu se nám zvedla návštěvnost,“ potěšilo Mazáka.

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Na Kozích pláních se lyžuje od středy do pátku od 16 do 20 hodin. V sobotu vleky jezdí od devíti do 16 a od 16 do 20 hodin. V neděli není večerní provoz.

S dosavadním průběhem sezony jsou spokojení i v dalších jihočeských střediscích. Třeba ve Skiareálu Lipno mají v provozu všechny sjezdovky včetně skikrosové dráhy, snowparku a dětského výukového hřiště. Leží na nich kolem 80 centimetrů převážně technického sněhu.

Kde se lyžuje

  • Skiareál Lipno
  • Lyžařský areál Zadov
  • Kvilda
  • Kubova Huť
  • Horní Vltavice
  • Libínské Sedlo
  • Strážný
  • České Žleby
  • Frymburk
  • Monínec
  • Kozí pláně
  • Nová Bystřice
  • Horní Radouň
  • Hochficht
  • Sternstein
  • Mitterdorf

Páteční lyžovačku tam návštěvníkům zpestří akce Bezpečně na sjezdovce s Policií ČR. Na náměstíčku u horní stanice lanovky Lipno express budou mít policisté stanoviště, kde si děti i dospělí hravou formou pomocí ukázek a soutěží osvěží zásady bezpečného chování na sjezdovkách i na cestách.

V sobotu se na stejném místě uskuteční akce Zezula test the best, při níž si zájemci budou moci zdarma vyzkoušet snowboardy a vázání z nejnovějších kolekcí značek Nidecker, Arbor a Bataleon. K dispozici budou i revoluční nášlapná vázání Supermatic a Fase.

Také Lyžařský areál Zadov hlásí výborné podmínky. Denně jezdí lanovka na Kobyle a vleky u Horejšů a na Nových Hutích. Na tratích, kde jsou sněžná děla, leží od 80 do 100 centimetrů převážně technického sněhu.

Na Nových Hutích mají jen přírodní sníh, na sjezdovkách ho je od 20 do 30 centimetrů. „Díky mrazům připravujeme na otevření i sjezdovku Do Ráje,“ upřesnil vedoucí provozu Petr Vondraš.

Stopy pro běžkaře nyní neupravují, protože chybí sníh, ale předpovědi slibují, že by příští týden konečně měl padat.

Na sněžení se těší i na rakouském Hochfichtu, kde čekají, že prašan vylepší už tak výborné podmínky na 20 kilometrech tratí. Příští pátek a sobotu tam chystají akci, kdy česká rodina (dva dospělí a všechny děti do 18 let) budou lyžovat celý den jen za 69 eur.

„Díky vysokému zájmu z loňské zimy je akce prodloužená na dva dny a lidé si sami mohou zvolit den, kdy chtějí lyžovat. Podmínkou je registrace předem přes webové stránky areálu,“ upřesnil za rakouské středisko Martin Řezáč.

Běžecké stopy blízko Lipna jsou stále v provozu jak na Pasečné, tak na Schönebenu na druhé straně hranice. Kvůli silným mrazům však úprava nebyla možná a správci upozorňují, že stopy jsou tvrdé a zmrzlé.

Tři místa na večerní bruslení

A protože se teploty v posledních dnech drží stále pod nulou, můžete si v pátek užít speciální večerní bruslení hned na třech místech v kraji.

Na zámku Kratochvíle u Netolic na Prachaticku opět vyrazí bruslaři na zámecký příkop osvětlený loučemi. Akce začne v 16 hodin. A tentokrát je připravený i online předprodej vstupenek, aby se předešlo frontám u pokladen.

Romantika jako v pohádce. Bruslaři se na zámku proháněli po zamrzlém příkopu

Desítky svíček ohraničí ledovou dráhu na zamrzlé přehradě v Lipně nad Vltavou. Od 18 do 21 hodin bude nasvícený úsek mezi Loděnicí Lipno a Molo Lipno. U obou nástupů budou k dispozici teplé nápoje a další občerstvení.

Nasvícené kluziště, disco na bruslích, teplé koktejly ze sněžného skútru, díra pro otužilce a apres-ski party. To všechno v pátek mezi 17. a 21. hodinou nabídne Večerní bruslení u lipenské pláže Windy point v Černé v Pošumaví.

