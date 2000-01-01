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Po sjezdovkách pilně jezdí moderní červená rolba. Děla jedou naplno a stříkají technický sníh, pracovníci ladí detaily u lanovky. Takový je nyní ruch ve Skiareálu Lipno na Českokrumlovsku, kde se vše chystá na zahájení lyžařské sezony. A my jsme se byli podívat na přípravy s fotoaparátem. Sněžná děla spustili i v dalších střediscích v Jihočeském kraji.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Sjezdovky jsme začali zasněžovat z neděle na pondělí. Děla pracují v závislosti na počasí. V areálu jich máme přes sto. Lyžařskou sezonu plánujeme otevřít začátkem prosince,“ zmínil mluvčí lipenského střediska Jiří Gruntorád.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ve středu dopoledne pracovali v horní části Jezerní sjezdovky dva muži s rolbou. Tato trať bývá mezi prvními, které areál otevírá pro lyžaře. Celkem je u Lipna přes 13 kilometrů sjezdovek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Děla spustili i v dalších areálech v kraji – na Zadově, Kvildě, Kubově Huti, Horní Vltavici či Nové Bystřici. Monínec na Táborsku už sezonu zahájil 15. listopadu na horní části hlavní sjezdovky, v pátek při večerním lyžování ji otevřou celou. A lyžařům budou hrát i dýdžejové.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Lipenský skiareál bere vodu pro svá sněžná děla z nedaleké přehrady. Její hladina je mnohem níž, než je obvyklé, ale to provozovatelům sjezdovek nezpůsobuje žádné komplikace.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Lidé se často ptají, jak je to nyní se zasněžováním, když lipenskou nádrž trápí nedostatek vody. „Limit odběru vody z Lipna pro zasněžování je 350 tisíc metrů krychlových za rok, ale reálná spotřeba je 180-270 tisíc kubíků podle průběhu sezony. 350 tisíc kubíků vody se rovná osmimilimetrovému poklesu hladiny přehrady. Podobné množství vody se v horkém létě odpaří z Lipna za jediný den,“ vysvětluje za skiareál Vojen Smíšek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Nepoužíváme žádnou chemii, pro výrobu sněhu na Lipně se používá pouze voda, která po rozstříknutí do vzduchu mrzne a padá na zem v podobě ledových krystalů. Zasněžuje se při teplotách pod 0 stupňů Celsia,“ doplňuje Smíšek ve videu na sociálních sítích.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nakonec se veškerá voda použitá při zasněžování vrací do koloběhu. Odparem, sublimací a vsakováním do podzemních vrstev a odtékáním zpět do vodních toků – tedy do Vltavy. „Voda není znečištěná, na rozdíl od jiných odvětví nedochází v celém procesu ke znečištění, jen voda, která zmrzne, pak zase roztaje,“ přibližuje Smíšek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
První lyžaři by se mohli svézt po lipenských stráních začátkem prosince. Takže nyní se musí vše dobře připravit, času už moc nezbývá.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Skiareál Lipno na Českokrumlovsku se už připravuje na nadcházející sezonu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Lipenský skiareál využívá nejmodernější techniku. Na první pohled vypadá jako většina roleb, které upravují sjezdovky v malých i velkých areálech. Je červená, má široké pásy a radlici, kterou rozhrnuje a srovnává sníh na svazích, jež po celodenním provozu „zorají“ lyžaři. To, čím se od ostatních strojů odlišuje, ukrývá uvnitř – je to unikátní technologie SNOWsat LiDAR. Právě takovou rolbu si pořídili ve Skiareálu Lipno a měli ji jako první v Česku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Sněžných děl mají v lipenském areálu sto. Každý rok dokupují nové, modernější. Většina už se spouští sama podle toho, jak mrzne.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Lipenské sjezdovky patří k nejnavštěvovanějším v Česku. Areál se každoročně modernizuje.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nyní se koukáme na lanovku Lipno express, která vyváží lyžaře na vrchol Kramolína. Z něj se mohou vydat lyžaři na trať Jezerní. Z ní pak mají pěkný pohled na přehradu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Sněžná rolba upravuje plochu na vrcholu Kramolína, kde končí dvě lanovky a jsou tam i restaurace.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zasněžuje se i na dojezdové části Jezerní sjezdovky a v sousedním dětském parku Foxpark, kde jsou pohyblivé pásy a učí se tam nejmenší lyžaři.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
O kus dál od lyžařského areálu už zimní nálada pohlcuje i samotnou přehradu. Tuto fotku jsme pořídili z Frymburku směrem po proudu řeky k Přední Výtoni.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Středa zatím přinesla jen ojíněné stromy. Podle předpovědi meteorologů by od čtvrtka mohlo začít sněžit a napadnout tak až 15 centimetrů přírodního sněhu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zimní náladovka ze Šumavy. Není pochyb, podzim je už v tomto pohoří minulostí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zasněžování spustili i na Hochfichtu – areálu na rakouské straně Šumavy, který využívají i čeští lyžaři.
Autor: Hochficht
V sobotu na Hochfichtu přivítají první lyžaře. Rozjedou kabinovou lanovku, téměř dvoukilometrovou sjezdovku Hochwald a dětský park s pohyblivým pásem.
Autor: Hochficht
Hochficht letos nabídne i nové sjezdovky. Díky tomu se celkový počet kilometrů upravovaných tratí zvedl na 28.
Autor: Hochficht
A kudy se tam dá dostat? Například přes Novou Pec a Přední a Zadní Zvonkovou a pak přes hraniční přechod Schöneben. Na snímku je pohled z Hraničníku na zapadající slunce.
Autor: Hochficht