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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
OBRAZEM: Pohádkový advent. Prohlédněte si jedny z nejhezčích trhů v Česku
Horký punč mnoha příchutí, klobásy přímo z udírny, sladký trdelník, setkání s přáteli či bruslení přímo okolo barokní Samsonovy kašny. Takové jsou adventní trhy na hlavním českobudějovickém náměstí...
Dálnice D3 je na jihu Čech delší. Otevřeli šest kilometrů u Kaplice
U Kaplice-nádraží na Českokrumlovsku ve čtvrtek řidiči přestali sjíždět z dálnice D3 a už nemusí přes železniční přejezd a pak se pomalu blížit k hranicím s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic...
Kometa zvítězila ve šlágru nad Spartou, Pardubice deklasovaly doma Vítkovice
Úterní program nabídl kompletní 22. kolo hokejové extraligy. Kometa Brno v domácím utkání porazila Spartu 3:0, Pardubice deklasovaly Vítkovice 8:1. Třinec porazil Hradec Králové v prodloužení....
Pád mladého muže ze střechy vlaku přerušil provoz na koridoru
Provoz vlaků na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi zastavil v sobotu večer pád mladého muže ze střechy vlaku, zraněný skončil v péči záchranářů, uvedl za Správu železnic mluvčí pro...
České Budějovice - Sparta 4:6, velkolepý obrat hostů, ve třetí třetině dali pět gólů
V předehrávce 20. kola hokejové extraligy České Budějovice vedly na svém ledě nad Spartou už 4:1. Jenže Pražané předvedli jedinečný obrat. Po pěti gólech ve třetí třetině, z nichž tři padly z...
Přes sto nehod na jihu Čech kvůli počasí. U hranic stojí dlouhá kolona
Policie ráno zasahovala u nehody několika vozidel u obce Předotice na Písecku, která uzavřela úsek silnice 604 od Třebkova k silnici I/20. Incident se obešel bez vážných zranění. Po 15. hodině...
Přístavba domova pro seniory nabídne i střešní terasu pro volnočasové programy
Přístavby domovů pro seniory v Třeboni a Českých Velenicích za celkem 457 milionů nabídnou lepší podmínky pro klienty. Ale ani po rozšíření nedokážou zařízení uspokojit všechny zájemce. Nedostatek...
Dálnice D3 je na jihu Čech delší. Otevřeli šest kilometrů u Kaplice
U Kaplice-nádraží na Českokrumlovsku ve čtvrtek řidiči přestali sjíždět z dálnice D3 a už nemusí přes železniční přejezd a pak se pomalu blížit k hranicím s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic...
OBRAZEM: Jak se vyrábí zima? Ve Skiareálu Lipno spustili továrny na sníh
Po sjezdovkách pilně jezdí moderní červená rolba. Děla jedou naplno a stříkají technický sníh, pracovníci ladí detaily u lanovky. Takový je nyní ruch ve Skiareálu Lipno na Českokrumlovsku, kde se vše...
Od sporáku chytila kuchyň. Seniorka se nadýchala kouře, skončila v nemocnici
Ve středu dopoledne zasahovali hasiči, záchranáři i policisté u požáru bytu v jednom z domů na Pražském sídlišti v Českých Budějovicích. Jeho obyvatelka se z něj dokázala dostat sama, ale nadýchala...
Místostarosta ani nenastoupil do úřadu a už ho střídá exstarostka. Obyvatelé se diví
Některým obyvatelům Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku se nelíbí škatulata na úřadě. Zastupitelka, která pomohla zvolit na pozici místostarosty Josefa Černého, odstoupila. Prý kvůli pracovnímu...
Kometa zvítězila ve šlágru nad Spartou, Pardubice deklasovaly doma Vítkovice
Úterní program nabídl kompletní 22. kolo hokejové extraligy. Kometa Brno v domácím utkání porazila Spartu 3:0, Pardubice deklasovaly Vítkovice 8:1. Třinec porazil Hradec Králové v prodloužení....
Nově i horská časovka. Cyklistická L'Etape bude mít příští rok v Česku tři závody
Sedmý ročník projektu L’Etape Czech Republic by Tour de France bude mít v příštím roce poprvé tři samostatné závody. Vedle kopcovité a rovinaté etapy, která přibyla letos, nabídne cyklistický závod...
Parkovací dům nabídne 200 míst, skončí tolerance pro stání mimo vyhrazené plochy
Stavba parkovacího domu na píseckém sídlišti Jih se blíží ke konci. Nyní ho čekají kontroly a vyjádření hasičů, hygieniků i dalších institucí. Pokud nenastanou komplikace, první řidiči by mohli...
Vánoční stromky letos budou dražší. Kvůli suchu jich pěstitelům víc uhynulo
Jedle jsou dál hitem při výběru vánočních stromků. Ale bývají nejdražší. Metrovou zájemci pořídí u menších pěstitelů od 350 korun. Smrk je levnější. Na cenách i vzhledu se může projevit letošní...
Krajinou opět zní středověké zvony. Zrenovované jsou zpátky v Klení
V kostele svatého Vavřince v Klení u Benešova nad Černou na Českokrumlovsku po několika desetiletích opět zazněly zvony. Jsou jedny z nejstarších v regionu, pocházejí z počátku 15. století. Na věž se...
V Budějovicích podepsali koaliční smlouvu. Primátorem zvolili Chovance
V Českých Budějovicích dnes zastupitelé zvolili nové vedení radnice krajského města. Primátorem se stal lídr Občanů pro Budějovice Tomáš Chovanec, který má pět náměstků, stejný počet bude také...