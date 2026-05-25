Omluvte se, žádá vedení Hluboké zastupitele, kterému žháři zapálili auto

Autor:
  16:55
Když koncem února zapálila dvojice mužů auto u domu zastupitele Hluboké nad Vltavou Martina Vebera (KDU-ČSL), způsobilo to poprask. Policisté žháře brzy dopadli, ale případ nekončí. Stále se čeká, zda se podaří dopadnout člověka, který si útok objednal. Navíc se celá událost promítla až na radnici. Vedení Hluboké teď po Veberovi požaduje, aby se za některé své výroky omluvil. On to odmítá.

V polovině května se žhářství a výroky s tím spojené řešily na jednání zastupitelstva a koalice přišla s výzvou a textem, ve kterém upozorňuje, že Martin Veber mohl významným způsobem poškodit například osobní čest a dobré jméno zastupitelů, ale i Hluboké nad Vltavou obecně.

Jedno auto shořelo celé, oheň se šířil rychle. (25. února 2026)
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)
Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)
Druhé auto stihl majitel přeparkovat, ale i tak bylo částečně poškozené. (25. února 2026)
„Část členů zastupitelstva je zároveň přesvědčená, že Martin Veber svými veřejnými vystoupeními účelově využívá tuto tragickou událost k vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 2026 a kandidaturou za KDU-ČSL,“ píše v dokumentu vedení Hluboké, kde vládne široká koalice v čele s ODS.

Vedení města vadí například Veberův únorový výrok pro iDNES.cz krátce po žhářském útoku. „Může to být politický atentát. Cítím se teď jako v okolí známý rychtář Jakub Kubata, který v 16. století bojoval na Hlubocku s nasazením života za právo a spravedlnost pro poctivé lidi. A já se toho nevzdám,“ řekl tehdy Veber.

I za tato slova se má omluvit. On sám ale zatím nic takového učinit nehodlá a vydal k tomu i prohlášení. „Omlouvat se za to, že jsem mluvil pravdu o svých pocitech, rozhodně nebudu,“ sdělil.

„Přečetl jsem si, že moje výroky ´vyvolávají dojem´. To je z právního hlediska velmi zajímavé. Dojem totiž není důkaz, dojem je stav mysli. A za stav vaší mysli opravdu neodpovídám. Nikdy jsem neřekl, že útok spáchal kdokoli z vás,“ reagoval Veber na výzvu koaličních zastupitelů. Není vyloučeno, že i tato věc bude mít pokračování a některý z politiků se obrátí na právníky.

To vše v době, kdy policisté na případu žhářství dál pracují a už dříve obvinili z útoku dva osmadvacetileté muže. „Jeden z nich je ve vazbě kvůli skutkům, které v minulosti spáchal,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dále také pokračuje pátrání po objednavateli tohoto činu. Radní města už v dubnu vypsali odměnu 200 tisíc korun za informace, které pomohou dopadnout právě tohoto člověka.

„Chceme jednoznačně ukázat, že máme zájem na dopadení skutečných pachatelů. Nejde jen o samotný útok, ale především o to, kdo za ním stojí. Takové jednání nemá v naší společnosti místo a musí být důsledně vyšetřeno,“ shrnul starosta města Tomáš Jirsa (ODS).

Odměnu a výběr částky mezi politiky inicioval právě on. „Někdo je ochotný dát méně, někdo více,“ upřesnil radní města David Šťastný (ČSSD).

Podle informací iDNES.cz by mohla policie v případu brzy významně pokročit.

Starosta Jirsa také opakovaně odmítl politický podtext celého případu. „Je nepřijatelné, aby byl takto závažný trestný čin bez jakýchkoli důkazů spojován s představiteli města,“ ohradil se Jirsa.

Žhářský útok se stal 25. února před druhou ranní. Jedno z vozidel shořelo kompletně, druhé stojící vedle se Veberovi povedlo přeparkovat. Škoda se odhaduje na 200 tisíc korun.

